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吃雞優惠！頂呱呱「5塊炸雞餐」199元　拿坡里4支超級大雞腿399元

▲頂呱呱即日起至4/30，5塊炸雞餐才199元；拿坡里提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支比臉大「超級戰斧雞腿」特價只要399元。（圖／記者蕭涵云攝）（圖／記者蕭涵云攝）
▲頂呱呱即日起至4/30，5塊炸雞餐才199元；拿坡里提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支比臉大「超級戰斧雞腿」特價只要399元。（圖／記者蕭涵云攝）（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

肉浪來襲！炸雞控把握「吃雞優惠」，頂呱呱即日起至4/30，推出「雞饕HIGH浪」5塊炸雞限時組合餐才199元；拿坡里則用比臉大「超級戰斧雞腿」，重磅組合提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」下殺67折只要特價399元。

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頂呱呱即日起至4/30(日)，於頂呱呱門市，推出2款200元有找的肉派組合餐，「吃雞呱飽餐」原味雞腿 x 3＋原味炸雞（腿排）x 2，特價199元（原價275元），現賺76元；「辣味呱飽餐」 辣味炸雞 x 3＋呱呱包 x 1，也是特價199元（原價240元）。

提醒大家，UberEats、foodpanda兩大外送平台，也能點得到頂呱呱雞饕HIGH浪限定組合，外送優惠價皆為259元；劍潭店/桃園機場店不參與此活動；炸雞部位店家指定不可更換。

▲明3/25補班日，頂呱呱推無限領優惠券，雙人餐下殺7折激省115元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「吃雞呱飽餐」原味雞腿 x 3＋原味炸雞（腿排）x 2，特價199元。（圖／頂呱呱提供）
另外，拿坡里推出比臉大「超級戰斧雞腿」，重磅組合優惠提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」下殺67折只要特價399元（原價596元），而且拿坡里披薩.炸雞店、或拿坡里炸雞專賣店都可買得到，業者自豪每一支都超過半斤重，整桶都是超級大雞腿排，還沒試過的民眾，可以趁優惠價嚐鮮。

拿坡里還加碼公益捐贈，即日起至4/26前，到「拿坡里披薩.炸雞」內用/外帶單一套餐，消費金額達599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」壹個（送完為止）；而在外送平台點購指定套餐，則同享加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」壹個。且活動期間凡送出一個聯名資料夾，拿坡里便加碼捐5元給喜憨兒基金會。

▲拿坡里即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」特價399元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」特價399元。（圖／三商餐飲提供）

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