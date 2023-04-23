吃雞優惠！頂呱呱「5塊炸雞餐」199元 拿坡里4支超級大雞腿399元
肉浪來襲！炸雞控把握「吃雞優惠」，頂呱呱即日起至4/30，推出「雞饕HIGH浪」5塊炸雞限時組合餐才199元；拿坡里則用比臉大「超級戰斧雞腿」，重磅組合提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」下殺67折只要特價399元。
記者蕭涵云/綜合報導
頂呱呱即日起至4/30(日)，於頂呱呱門市，推出2款200元有找的肉派組合餐，「吃雞呱飽餐」原味雞腿 x 3＋原味炸雞（腿排）x 2，特價199元（原價275元），現賺76元；「辣味呱飽餐」 辣味炸雞 x 3＋呱呱包 x 1，也是特價199元（原價240元）。
提醒大家，UberEats、foodpanda兩大外送平台，也能點得到頂呱呱雞饕HIGH浪限定組合，外送優惠價皆為259元；劍潭店/桃園機場店不參與此活動；炸雞部位店家指定不可更換。
另外，拿坡里推出比臉大「超級戰斧雞腿」，重磅組合優惠提前慶祝母親節，即日起至4/24，4支「超級戰斧雞腿」下殺67折只要特價399元（原價596元），而且拿坡里披薩.炸雞店、或拿坡里炸雞專賣店都可買得到，業者自豪每一支都超過半斤重，整桶都是超級大雞腿排，還沒試過的民眾，可以趁優惠價嚐鮮。
拿坡里還加碼公益捐贈，即日起至4/26前，到「拿坡里披薩.炸雞」內用/外帶單一套餐，消費金額達599元，即可獲得「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」壹個（送完為止）；而在外送平台點購指定套餐，則同享加贈「貓爪抓x喜憨兒聯名資料夾」壹個。且活動期間凡送出一個聯名資料夾，拿坡里便加碼捐5元給喜憨兒基金會。