小吃紛漲價！米其林認證「一甲子」漲10元、「阿三肉圓」貴5元
全球通膨影響，台灣近年各式原物料也飛漲，餐飲成本不斷提高，知名的小吃店也紛喊漲價。獲米其林必比登推介的一甲子餐飲，招牌的控肉飯從100元漲到110元，而刈包則從50元漲到60元；彰化市人氣排隊名店「阿三肉圓」，招牌肉圓也從每顆50元漲到55元。
記者葉盛耀/綜合報導
疫情雖趨緩，目前一甲子餐飲依舊主打外帶，正餐時間之外，即便非正餐時段的下午時分，也能見到騎樓下排隊人潮。招牌焢肉飯除了香Q白米飯及滷到透亮而肥軟誘人的控肉之外，還有小黃瓜和滷豆乾等配菜，相當豐盛。受通膨影響，招牌的控肉飯已從100元漲到110元，而刈包則從50元漲到60元。
彰化市人氣排隊名店「阿三肉圓」，也是自從四月初開始，招牌的肉圓已從每顆50元漲到55元；干貝肉圓則自每顆100元漲至110元。除了肉圓之外，店內湯品包含龍骨髓湯、金針湯、排骨湯等也漲5元。阿三肉圓屬於油炸派系的肉圓，大顆且料多，包含肉餡、香菇、蛋等，外皮酥脆是最大特色。另一家同樣知名、口味相近的「北門口肉圓」，目前則維持每顆50元。
而必比登推介的知名早餐「阜杭豆漿」，蛋類商品也在近期調漲5元。另外還包含國民美食炸雞排，天使雞排與派克雞排也都在最近紛紛調漲。