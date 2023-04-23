華麗傳統服飾走秀！印尼卡蒂妮慶開齋在北車

上千名在台印尼朋友的開齋節慶祝活動將於今（23）日下午2時熱鬧登場。主辦單位中央廣播電臺、駐台北印尼經濟貿易代表處及中華民國外籍人士關懷服務協會共同舉辦「印尼卡蒂妮在台慶開齋」暨2023中央廣播電臺印尼語聽友會活動，結合印尼人最重要的開齋節及婦女節節慶，向國人介紹伊斯蘭教之文化與習俗，國家人權委員會主任委員陳菊也將到場，表達台灣對新移民母國文化的支持與重視。
記者賴正琳／綜合報導
疫後解封的央廣首場大型活動特別選在印尼朋友熟悉的交通熱點台北車站一樓大廳舉行，邀請印尼聽網友歡慶開齋節，當日適逢印尼獨有的國定紀念日，4月21日「卡蒂妮日」（Kartini Day，又稱女英雄日或印尼婦女節），主辦單位邀請40名新移民朋友著華麗傳統服飾走秀，傳揚展現印尼女性平權運動的精神。
央廣自1957年開始推出印尼語廣播節目，除對印尼以中短波廣播服務，傳遞來自台灣的最新資訊，並以網路廣播、臉書直播、手機App、Podcast等服務來台工作的移工及新移民等，擁有廣大的印尼語收聽族群。「印尼卡蒂妮在台慶開齋」活動合作單位包括印尼歸僑協會、全國印尼同學會（PERPITA）、在台印尼同學會（PPI）、伊斯蘭教士聯合會（PCINU）台灣分會等，邀請在台印尼朋友與台灣民眾在北車相聚，展現台灣多元精采的族群融合生活面貌。