欲脫離幫派慘遭凌虐！警蒐證數月攻堅 掃蕩竹聯幫弘仁會
2021年到2022年間，警方接獲被害人報案，表示欲脫離幫派卻慘遭強押走，且被暴力凌虐、強盜財物等，對此，新北市警方包含蘆洲分局、淡水分局等單位，並會同新北市刑大，共同組成專案小組，報請檢方指揮偵辦。歷經數月積極調查蒐證之後，去年10月間，檢警持搜索票及拘票，掃蕩竹聯幫弘仁會等幫派據點，共逮捕10人到案，並起獲第三級毒品愷他命、空氣槍、大批棒球棒、電擊棒、信號彈、破門斧、鐵鎚、手銬、手機、監視器主機等證物。
記者林盈君／綜合報導
今年3月間，檢警透過數位鑑識還原犯罪事證，查獲該不法組織，平時以建設公司、娛樂公司作為堂口據點，並在新北市蘆洲、三重、淡水等地區，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為，並涉及多起社會性矚目事件，全案依違反組織犯罪條例、強盜、妨害自由、傷害等案解送新北地檢偵辦。後續也將持續清查幫派金源流向，分析成員與幫派間之聯繫，追查幕後金主並積極向上溯源，有效打擊不法組織。
據檢警調查，警方於2021到2022年間，陸續接獲數名被害人，指控遭竹聯幫弘仁會施行暴力凌虐、強盜財物等不法行為，隨後，蘆洲警方並與新北市刑事警察大隊、淡水分局等單位共組專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦。去年10月間，持搜索票、拘票查緝犯嫌等10人到案，並查扣第三級毒品愷他命、空氣槍、大批棒球棒、電擊棒、信號彈、破門斧、鐵鎚、手銬、手機、監視器主機等證物。
檢警表示，歷經近四個多月透過數位鑑識還原犯罪事證，發現該不法組織平時以建設公司、娛樂公司作為堂口據點，並在蘆洲、三重、淡水等地區，從事暴力討債、圍事等不法暴力行為。經專案小組深入蒐集不法事證，對弘仁會堂口據點等多處執行搜索，以及還原犯罪事證之後，今年3月間，全案依違反組織犯罪條例、強盜、妨害自由、傷害等案解送新北地檢偵辦。
警方也表示，除持續對轄內幫派組合進行注控，並清查竹聯幫弘仁會及其他重點幫派堂口據點，對於幫派所經營行業處所或成員經常聚集出入處所及周邊道路，以優勢警力執行臨(路)檢，同時結合第三方警政加強查察不法情事，並朝勒令歇業、廢止營業許可或營業登記等之重大行政裁罰結果執行，徹底掃蕩集團犯罪。
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