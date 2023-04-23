加掛客廳車　台鐵多寶學堂公益火車為愛啟程

滿載著愛與希望，台鐵多寶學堂公益火車，4月22日從台北車站出發，陪伴泛自閉學員夥伴，前往山明水秀的宜蘭，這班莒光號專列，加碼附掛了35PC32701客廳車(Parlor Car)，曾被用作總統花車並擔任交誼車廂，車內設有客室、吧台餐室、會客廳、以及全國軌道界獨一無二的車廂瞭望台，讓學員們搭乘後擁有難忘的回憶。
記者黃仁杰／台北報導
大溪車站設立於1920年，下車就能看見美麗的太平洋，緊鄰蜜月灣，是衝浪客的最愛，更是新人外拍婚紗秘境，學員們看到美景，全都露出開心的笑容。學員們也前往百年歷史的大溪國小，欣賞遠從玉里榮民醫院而來的秀姑巒鼓隊「風之鼓」表演。宜蘭在地立法委員陳歐珀，也請吳文進特助來歡迎大家。秀姑巒鼓隊是藝術治療性鼓隊，幫助學員情緒表達、活化大腦，充分展現花東縱谷風的生命力。此次在大溪國小表演5分鐘，鼓隊長途跋涉10小時，只為泛自閉症的朋友送暖，隆情盛意令人感動。
中餐品嚐馳名的台鐵特色便當後，學員們開始寫生活動，大溪國小於大正7年建校，保留日治時期的大門圍牆，是海景第一排的國小，可遠眺龜山島美景。學員們一邊欣賞美景，一邊在清涼的海風吹拂下悠閒作畫，感受創作的魅力。
台鐵局局長杜微表示，台鐵局持續參與並支持公益活動，希望提供民眾優質運輸服務外，也能對弱勢族群付出關懷，一起為談灣社會注入暖流。此次特別結合宜蘭五漁村的大溪，更能滿足大家對風土人情及無敵美景的期待。
本次活動特別感謝熱愛鐵道旅遊的葛興光總策劃，以及關心泛自閉症輔導治療的王醫師、朱銘隆先生、彥辰及各位好友贊助，讓活動更加充實精彩。多寶格藝術發展協會長期投入關懷弱勢朋友，泛自閉症朋友需要社會的關注，他們的家人除了體力的勞累外，更需要大家精神上的支持，形成一股社會關心與支持的網絡，讓台灣處處有大愛，就從這裡出發。