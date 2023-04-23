女性私密處黑黑！傳聞是「太頻繁」所致？醫師破解三大流言

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女性私密處是皮膚的一種，而造成皮膚變黑的原因就是「發炎」，發炎後若沒有適當護理，就容易產生色素沉澱。因此與其說除毛及性行為容易造成私密處變黑，不如說發炎後沒有照護，而造成色素沉澱。關口由紀醫師提醒，只要不過度除毛，並且除毛後做好冷卻及保濕等措施，造成暗沉的機率就很低。同理，在性行為上，除非是使用造成身體負擔及疼痛的方式進行，否則大部分私密處暗沉都是因為其他原因。
📍流言2：私密處有異味是因為吃太油或抽菸？
醫師表示產生異味的原因，可能來自外陰清潔不徹底，或是陰道內的平衡被打亂；而抽菸及吃太油膩，容易造成陰道內部環境失衡、異味變強烈，所以改善生活習慣讓陰道內部環境平衡，並且仔細清洗私密處，確實可以減少異味產生。
📍流言3：不可清洗陰道內部！
醫師表示私密處構造複雜，容易堆積髒污且不好清理，而清潔不徹底就是產生異味跟問題的原因。建議應該確實洗掉髒污，若是私密處較敏感的人，建議使用專用清潔劑，較不易造成肌膚負擔。醫師也表示，清洗時著重在外陰部，不可清洗陰道內部，內部髒污會經由分泌物自然排出，如果清洗陰道內部，容易打壞內部環境的酸鹼值及菌種，反而可能導致產生異味或感染等問題。同樣地，清洗的次數也不宜太多，最多就是一天洗兩次，像是洗澡或是排便後。