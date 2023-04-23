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女性私密處黑黑！傳聞是「太頻繁」所致？醫師破解三大流言

▲女性的私密處黑黑，傳聞是因為性行為過度和除毛頻繁導致？日本醫師解釋是因為「發炎」後沒有好好照護而造成色素沉澱。（示意圖／NOWnews資料照）
▲女性的私密處黑黑，傳聞是因為性行為過度和除毛頻繁導致？日本醫師解釋是因為「發炎」後沒有好好照護而造成色素沉澱。（示意圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

私密處問題無論哪一種國籍的男女都難以啟齒，且在一知半解下，更有許多人容易混淆而造成錯誤認知。日本健康性生活用品品牌TENGA，邀請日本女性醫療專家－關口由紀醫師，破除坊間對於女性私密處的謠言，針對像是女性私密處黯沉是因為性行為太頻繁？吃太油真的會臭臭嗎？等流言一一破解，希望大家別再誤會「妹妹」了！

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📍流言1：「妹妹」黑黑的是因為除毛或是性行為頻繁？

女性私密處是皮膚的一種，而造成皮膚變黑的原因就是「發炎」，發炎後若沒有適當護理，就容易產生色素沉澱。因此與其說除毛及性行為容易造成私密處變黑，不如說發炎後沒有照護，而造成色素沉澱。關口由紀醫師提醒，只要不過度除毛，並且除毛後做好冷卻及保濕等措施，造成暗沉的機率就很低。同理，在性行為上，除非是使用造成身體負擔及疼痛的方式進行，否則大部分私密處暗沉都是因為其他原因。

📍流言2：私密處有異味是因為吃太油或抽菸？

醫師表示產生異味的原因，可能來自外陰清潔不徹底，或是陰道內的平衡被打亂；而抽菸及吃太油膩，容易造成陰道內部環境失衡、異味變強烈，所以改善生活習慣讓陰道內部環境平衡，並且仔細清洗私密處，確實可以減少異味產生。
 

▲鹹酥雞、炸物示意圖。（示意圖／翻攝pixabay）
▲醫師表示異味可能來自外陰清潔不徹底，或是陰道內的平衡被打亂；抽菸及吃太油，容易造成陰道內部環境失衡、異味變強烈。（示意圖／翻攝pixabay）
📍流言3：不可清洗陰道內部！

醫師表示私密處構造複雜，容易堆積髒污且不好清理，而清潔不徹底就是產生異味跟問題的原因。建議應該確實洗掉髒污，若是私密處較敏感的人，建議使用專用清潔劑，較不易造成肌膚負擔。醫師也表示，清洗時著重在外陰部，不可清洗陰道內部，內部髒污會經由分泌物自然排出，如果清洗陰道內部，容易打壞內部環境的酸鹼值及菌種，反而可能導致產生異味或感染等問題。同樣地，清洗的次數也不宜太多，最多就是一天洗兩次，像是洗澡或是排便後。

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