公開許淑華相簿控「詐領出席費」　徐巧芯：進國會仍是新潮流魁儡

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徐巧芯諷刺許淑華，若認為有其他議員沒來出席開會，「可以學我一樣自己計啊，喔...不好意思他沒辦法自己計，因為他也不在」。他強調，民眾都看得很清楚，誰才是薪水小偷，詐領出席費的正是許淑華，說在外勤跑服務、問政，但議員基本職責是審查預算，若不願意審預算，在外跑來跑去選民無法接受。
徐巧芯更砲轟，民進黨選錯人，他拍攝照片時台北市議員洪健益至少都在現場，但許淑華總是不在，「因為對他來說出席民進黨中常會，比在議會大會開會審預算還重要」；他直指許淑華，絕對是黨意議員、新潮流魁儡，進入國會仍然還會是新潮流魁儡、黨意立委。
至於是否已告發許淑華？徐巧芯指出，他目前還沒到地檢署告發，因時間還很長追溯期還在，他想何時去就何時去，而這本相簿也在網路公開，讓網友能自行下載，是否會有選民看不下去，拿著相簿去檢舉？也是有可能發生。
此外，針對許淑華痛批是「民代與狗仔的對決」，徐巧芯回應，他先前說有相簿時，許淑華一直說要把他拍漂亮一點，「當時我心裡就很想講，我很想把你拍漂亮一點，可是你都沒有來開會，沒想到許淑華相簿廣告不實，裡面竟然沒有許淑華，就像太陽餅沒太陽。」
徐巧芯也澄清「絕非狗仔行為」，一個議員在週三大會幾乎全數缺席，出席率僅11%，每個民眾都希望能揭露，若他今天偷拍許淑華下班後跟誰去哪，這當然是狗仔行為，但他是針對公共事務提出批判，並提出許淑華疑似詐領出席費證據，且證據確鑿影音都有，甚至還有文字紀錄。