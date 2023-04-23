氣溫回升把握好天氣！「局部短暫陣雨」區域曝光 下週驟降10度
週末東北季風減弱、氣溫回升，把握好天氣！今（22）日全台灣晴到多雲，北部及宜花氣溫19～24度，高溫25～27度；中南部及臺東低溫22～24度，高溫26～32度。因有中低層水氣從海峽移入，午後「山區」降雨情形較為明顯一些，局部區域有短暫陣雨，靠近山區遊玩，請記得攜帶雨具。下週迎接鋒面抵達，氣溫將驟降10度。
記者蕭涵云/綜合報導
目前天氣因東北季風減弱，水氣稍微減少，氣溫略為回升，民眾可把握週末好天氣出門走走。全台灣都是晴到多雲的好天氣，北部及宜花氣溫19～24度，高溫25～27度；中南部及臺東低溫22～24度，高溫26～32度。不過因有中低層水氣從海峽移入，午後「山區」降雨情形較為明顯一些，導致局部區域會有短暫陣雨，民眾若靠近山區遊玩，請記得攜帶雨具。
氣象達人彭啟明表示，類似天氣將持續至下週二，北部高溫可再升1-2℃。然而週二晚至週三白天預估將有鋒面掠過、東北季風增強，除了北部氣溫會明顯下降，從高溫28度，一路暴跌10度接近19度左右；也會有雨彈降臨北部、東半部。他同時提醒，空氣品質受影響，建議敏感族群可多配戴口罩。
而中央氣象局觀測，今年第1號颱風「珊瑚」，位於鵝鑾鼻東南東方海面上，朝向西北西進行，預估強度會逐漸減弱，對台灣天氣沒有影響。