MLB／藤浪晉太郎又被打爆！運動家3比18遭遊騎兵血洗

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García首局對藤浪敲出兩分砲之後，第3局面對運動家隊第二任投手Adrián Martínez再度開砲，同樣是一支兩分打點的全壘打，5局下半García再次面對Martínez，第二球就把小白球轟出左外野全壘打牆，仍然是一支兩分砲，除了這三支全壘打之外，García還敲出兩支二壘安打，繳出單場5支5、8分打點的超扯成績，成為遊騎兵本場比賽獲勝的最大功臣。
運動家本場比賽的投手群表現低迷，上場投球的四位選手都有失分，先發的藤浪晉太郎主投2.1局就狂失8分，第二任投手Martínez接手了3.2局也被敲出五支安打，包含García兩支兩分砲，失掉5分，第三任投手James Kaprielian僅投一局就被打了四支安打失3分，運動家在前7局就狂失16分，8局下半索性派出野手Jace Peterson登板，但他竟然是運動家本場比賽失分最少的選手，主投一局被打出兩支安打失2分。
投球表現持續不濟的藤浪晉太郎，加上本場比賽的慘烈表現，本季目前四場先發出賽，僅有一場比賽投滿6局，是在美國時間15日面對紐約大都會的比賽，該場比賽他主投6局失3分，而其他三場比賽分別有兩場2.1局失8分的表現、一場4.1局失5分的表現，開季至今防禦率是非常誇張的14.40，狀況十分低迷。