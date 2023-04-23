當地人也卻步！3大原因造成日本住宿變貴　分析師：未來恐再漲

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女大生表示，先前都是住在每晚1萬元日圓（約台幣2280元）以下的商務旅館，但是這次在同樣等級的搜尋條件下，同樣等級的飯店房價卻變成1萬2000日圓1萬5000日圓。另外空房也減少，還有飯店房價比平時貴了1.5倍至2倍。
由於房價問題，女大生因此打消到東京旅行的念頭，改去住宿費較為便宜的山形縣。女大生表示，「難得有這麼長的連休，之前我就一直跟姊姊討論要去東京玩，但也只能下次再去了，這次得先作罷。」
有關於飯店房價上漲的原因，有調查公司分析日本飯店客房單價後，指出「因為新冠肺炎疫情而下跌的單價已經恢復了。」
美國飯店專門調查公司「STR」針對日本飯店客房單價進行調查，發現從今年1月至3月平均價格為1萬6125日圓（約台幣3683元）。與新冠肺炎疫情爆發前的2019年同期相比，貴了2107日圓（約台幣481元），等於漲了1.15倍。
另外，東京都內從1月至3月的平均客房單價位居全國最貴，來到了2萬1587日圓（約台幣4930元），與2019年相比高出3175日圓（約台幣725元），約等於貴了1.17倍。
有關於今年1月至3月客房單價比2019年還貴的原因，調查公司指出三點原因，一是「全國旅行支援」，也就是日本政府為了振興當地旅遊業，而推出的旅遊優惠；二則是邊境管制放寬，最後一則是日圓貶與物價高漲。另外，東京因為航班等恢復得較為迅速，因此入境旅客大幅增加，因此客房單價比起其他地區上升的更快速。
調查公司指出，「由於因新冠肺炎而下跌的房單價已經恢復，目前全國的客房單價可能還會持續上漲。」
不過隨著飯店客房單價上漲，膠囊旅館也有了活躍的機會。膠囊旅館指的是於房內設置上下2層「膠囊狀」寢室空間的飯店設施，房價比起商務旅館等更為便宜。
報導指出，東京的膠囊旅館都被為了控制出差住宿費用的上班族以及旅客預訂一空，尤其是在週末時，幾乎一房難求。
2020年新冠肺炎疫情時，位於東京澀谷的膠囊旅館因營業額銳減被迫停業，但隨著客人漸漸回流，今年1月至3月的營業額比起疫情前高出了1.5倍。
一名來自沖繩、投訴膠囊旅館的女性上班族表示，「由於公司經費規定在1萬日元以內，迫於價格的關係，我只能選擇住膠囊旅館。」
對於飯店房價上漲一事，有膠囊旅館業者表示，「周邊旅館的價格越高，膠囊旅館的活躍機會就越多」。
航空旅行金融分析師鳥海高太朗分析指出，「東京有部分飯店因為疫情倒閉或停業，或是因人手不足導致只能售出7成至8成房間，造成客房數不足；再加上現在訪日外國旅客增加以及國旅興盛，讓客房價格高漲。
鳥海高太朗表示，由於現在客房價格已經飛漲，若是中國團客在未來某個時間點回流，會造成房間數更加不足，尤其是東京、大阪等城市地區。「目前的價格可能會持續一年以上，甚至有可能進一步上漲。」