巷仔內／藍營世代交替浪潮無法擋！徐巧芯勝出 新型態選戰成趨勢

曝初選後與郝龍斌通電　徐巧芯：他願意幫忙區域整合

▲國民黨台北市第七選區立委初選落幕，徐巧芯今受訪透露已與郝龍斌通電取得聯繫，對方也願意幫忙協助區域整合。（資料照片／記者翁子竣攝）
▲國民黨台北市第七選區立委初選落幕，徐巧芯今受訪透露已與郝龍斌通電取得聯繫，對方也願意幫忙協助區域整合。（資料照片／記者翁子竣攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選「芯費大戰」結束，台北市議員徐巧芯成功闖關，勝過現任立委費鴻泰。初選後是否與費鴻泰取得聯繫？徐巧芯今（23）日受訪表示，他昨致電費鴻泰，但電話沒有通。不過，徐也透露，他打電話給黨內許多前輩，也同意未來會協助區域整合，包括前台北市長郝龍斌。

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國民黨台北市第七選區立委初選以7成民調、3成黨員投票進行，徐巧芯最終以加權後51.266％支持度，險勝費鴻泰的48.734%，將代表國民黨與台北市議員許淑華展開正面對決。

徐巧芯今受訪被問到，是否靠空戰在初選勝選？他回應，應該是要「以空帶陸」，光空戰無法打贏初選，甚至是議員、縣市長與總統選舉也是如此，不可能光用空戰去打贏，應要用空戰議題帶動陸戰，兩者相輔相成是最重要的。

徐巧芯表示，他此次用很多以空帶陸作法，包括寫給黨員的信，都是他內心真實想法，黨員也逐家逐戶收到信，同時他透過直播與新聞媒體將信件露出，讓網路上的人或許不是黨員，也能了解他對黨員的意見，並再幫他向黨員拉票，空戰固然重要，但陸戰也不可或缺。

媒體追問，與費鴻泰已取得聯繫？徐巧芯說，還沒有，他昨天有打給費鴻泰但電話沒通，晚上也不方便騷擾人家打太多通電話。不過，徐也指出，他有打電話給很多前輩，並同意未來會協助整合，初選結束後大家一致對外，也感謝費第一時間在臉書發表對他的祝福，而他也即刻就回應。

徐巧芯表示，大家彼此需要一點時間，時間還很長不用太急，最重要的是團結一致對外，國會過半、重返執政，而對民進黨的進擊，他一刻都沒停止過，提名當天就產出攻擊，這也是他的作風與戰法，也是支持者支持他的原因，「我不會改變我自己，我會相信自己繼續往前。」

徐巧芯透露，至於黨內整合包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，昨天他也聯繫了郝龍斌，對方也很願意幫忙做區域整合，相信一切會很順利。值得一提的是，國民黨松信立委初選期間，郝龍斌曾公開表態支持費鴻泰，並稱「這是一個很痛苦選擇，可是我選擇支持費鴻泰。」

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