安迪兒剛當爸！曝內心「抑鬱又掙扎」　淋蠟油找救贖

安迪兒子Marz23（阿夜）日前驚喜宣布升格當爸喜訊，而好事不僅於此，相隔3年，他推出新專輯《不遠處》，有別於TRASH的正能量，他以內心黑暗面來展現另一個抑鬱與掙扎的聲音，分享從受身心困擾到尋找救贖的過程 。
娛樂中心/綜合報導
專輯《不遠處》象徵重生的盼望，Marz23分享：「這幾年表面看似光鮮亮麗，但內心壓抑著很多情緒，生活也經歷各種起伏，常處於抑鬱、委靡、懷疑人生的時候，但透過創作，我走過來了，所以我想把這些心路歷程分享給大家。」他也提到：「當一個人處在黑暗，才能看見光照射進來有多閃耀。」就如同他內心「23」天使數字所帶給他的能量，只要保持積極正向的思考，最好的結果將引導到身邊。而專輯中的〈不愛自己了〉及〈神啊〉兩首歌，都記錄著Marz23內心的崩潰與扭曲，但最後仍找到自我救贖的故事，並非只是沉溺於悲傷自憐自艾。
此次視覺Marz23再度嘗試與過去大相徑庭的風格，除了造型、妝髮的突破；封面照片中，Marz23更坐在由數個「自己」所堆疊起來的山頭上，看起來十分驚悚，象徵著突破由自己所一手造成的心魔，登高望頂尋求希望與未來的模樣；看似絕望的視覺表象中，其實是為曙光與希望而鋪陳。拍攝時，Marz23在身上淋上蠟，營造身體宛如雕像般的崩壞而剝落，他胸口的「愛」刺青，則在破碎中得以更加顯眼。淋蠟油過程中，Marz23更一度擔心淋上身體會很燙，但最後他笑說：「應該是心裡的刺激大於身體上的，其實淋上去體感溫溫的，意外的還滿舒適的。」