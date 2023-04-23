「芯費大戰」困難指數10顆星！游淑慧提3重點：膽量要大
「芯費大戰」立委初選戰火延燒數月，本月22日，國民黨黨內投票結果出爐，北市議員徐巧芯以763票，擊敗對手費鴻泰的762票，以1票之差險勝，確定出線代表黨內出戰松信選區立委選戰。對此，同樣表態挑戰內湖南港區立委的議員游淑慧，今（23）日也在臉書發文指出，「芯費大戰」困難指數10顆星，並分析3重點：第一是「膽量要夠大 」敢挑戰資源雄厚的前輩；其次是「意志要夠強」沒被勸退、不被動搖，盯緊目標向前走；最後是「手段要靈活」黨內初選顧忌較多，軟硬要兼具，還要能引起媒體和民眾關注。
記者林盈君／綜合報導
游淑慧表示「徐式芯法，真的打出奇蹟了」，並祝福所有挑戰者，勇敢向前走。但她也坦言，黨員投票耗費過多的人力、經費，建議黨內的港湖初選，能採取全民調方式。而PO一出，許多支持者也紛紛表示「巧芯的方式快狠準，務實並兼顧倫理道德等說帖」、「不服就幹、作對的事絕不退讓、越挫越勇遇強則強」、「創新改變向前邁進」。
據了解，22日國民黨台北市松信選區立委初選結果出爐，北市議員徐巧芯以加權後51.266％的支持度，勝過現任立委費鴻泰的48.734%，贏得初選。徐巧芯得知結果後，直言非常感謝國民黨黨員、支持者、選民，有大家的支持才能寫下歷史，也表示接下來他會致電給費鴻泰、約見面，也呼籲黨中央繼續重用費鴻泰的長才，松信雙贏、戰力加倍。