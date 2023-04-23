MLB／大谷翔平打擊仍低迷　天使守護神砸鍋8比11遭皇家逆轉

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兩隊本場比賽打擊狀況都不錯，皇家隊在前6局靠著接連攻勢打下6分，天使也靠著Hunter Renfroe的雙響砲以及Mike Trout開轟，前6局同樣拿下6分，比賽關鍵發生在後段局數，8局下半天使首棒打者Renfroe敲出深遠飛球形成長打，兩人出局後，上來打擊的Thaiss一棒將球轟出右外野大牆，幫助天使取得2分超前。
9局上半天使換上守護神Quijada關門，他卻一上場就投出觸身球，並被Kyle Isbel敲出接續長打，雖然裁判一開始認定是全壘打，但經過挑戰後改判成二壘安打，使得皇家隊僅追回一分，不過後續的Edward Olivares馬上敲出一支中外野落地的德州安打送回追平分，解決該局第二名打者之後，Quijada控球又失準，連投兩次保送形成滿壘，此時他再投出觸身球，使得皇家兵不血刃擠回追平分，Quijada也因此退場，後續接手的Austin Warren同樣沒能止血，讓皇家再敲安擴大差距，單局轟下5分逆轉奠定勝基。
此役前四個打席沒有建樹的大谷翔平，9局下半兩出局時迎來第五次打擊機會，敲出軟弱滾地球出局，也成為本場比賽最後一位出局的打者，本場比賽總共五個打數沒有敲安，近四場比賽16打數僅敲出一支安打，本季目前累積打擊三圍降到.250/.337/.434。