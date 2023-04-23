讚侯友宜出訪非常成功　朱立倫：表示新加坡當局對國民黨的重視

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朱立倫今受訪指出，侯友宜此次出訪很成功，不但與新加坡高層建立深厚友宜，從此跟新加坡之間，不管是城市交流或中華民國與新加坡國際關係，能夠建立更堅實、更合作，是非常成功的一次出訪，「也表示新加坡最高領導當局對國民黨的重視。」
朱立倫指出，今天是國民黨北台8縣市區域聯席大會，讓整個北台灣能團結做更好，也讓市民有感；接下來新北面對施政報告與議會，盼侯市長一切能順利，最重要決心是讓主要候選人，不但能展現國際視野，且能夠團結大家力量。
朱立倫呼籲過程中所有同志應記住，要團結所有可團結力量、化解一切可化解敵人，對手是民進黨絕不是在黨內，大家能夠有團隊力量。
不過，鴻海創辦人郭台銘也表態有意參選總統，傳黨內挺郭派認為若要整合民眾黨主席柯文哲，提名郭台銘會相對容易。朱立倫回應，國民黨要靠團隊力量，將來一定不是推出一個候選人，「而是一個最強戰隊」，包括郭台銘、柯文哲都希望能團結一起，讓大家看到在野力量與非綠大聯盟，並為台灣民主、兩岸和平團結努力。
至於力挺前高雄市長韓國瑜參選聲勢高漲，是否會將韓納入內參民調？朱立倫則說，韓是重要黨內同志，他也明確跟自己表達，一定全力支持最後提名的候選人。朱立倫說，韓的團隊的一份子，也是最重要的2024助選員，會幫立委、總統候選人都加油打氣。