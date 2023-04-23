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讚侯友宜出訪非常成功　朱立倫：表示新加坡當局對國民黨的重視

▲侯友宜結束出訪新加坡行程返台，朱立倫今受訪時稱讚此次出訪相當成功，也表示新加坡最高領導當局對國民黨的重視。（圖／朱立倫辦公室提供）
▲侯友宜結束出訪新加坡行程返台，朱立倫今受訪時稱讚此次出訪相當成功，也表示新加坡最高領導當局對國民黨的重視。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2024大選步步進逼，國民黨參選總統呼聲最高的新北市長侯友宜日前展開出訪新加坡行程，期間也與新加坡高層會面。對此，國民黨主席朱立倫今（23）日受訪大讚侯友宜出訪很成功，並稱「也表示新加坡最高領導當局對國民黨的重視。」

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侯友宜日前赴新加坡展開為期4天3夜的國際市政交流行程，並於4月22日返台。赴星國期間，侯友宜屢拜會公私部門，並與新加坡副總理黃循財會面。

朱立倫今受訪指出，侯友宜此次出訪很成功，不但與新加坡高層建立深厚友宜，從此跟新加坡之間，不管是城市交流或中華民國與新加坡國際關係，能夠建立更堅實、更合作，是非常成功的一次出訪，「也表示新加坡最高領導當局對國民黨的重視。」

朱立倫指出，今天是國民黨北台8縣市區域聯席大會，讓整個北台灣能團結做更好，也讓市民有感；接下來新北面對施政報告與議會，盼侯市長一切能順利，最重要決心是讓主要候選人，不但能展現國際視野，且能夠團結大家力量。

朱立倫呼籲過程中所有同志應記住，要團結所有可團結力量、化解一切可化解敵人，對手是民進黨絕不是在黨內，大家能夠有團隊力量。

不過，鴻海創辦人郭台銘也表態有意參選總統，傳黨內挺郭派認為若要整合民眾黨主席柯文哲，提名郭台銘會相對容易。朱立倫回應，國民黨要靠團隊力量，將來一定不是推出一個候選人，「而是一個最強戰隊」，包括郭台銘、柯文哲都希望能團結一起，讓大家看到在野力量與非綠大聯盟，並為台灣民主、兩岸和平團結努力。

至於力挺前高雄市長韓國瑜參選聲勢高漲，是否會將韓納入內參民調？朱立倫則說，韓是重要黨內同志，他也明確跟自己表達，一定全力支持最後提名的候選人。朱立倫說，韓的團隊的一份子，也是最重要的2024助選員，會幫立委、總統候選人都加油打氣。

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