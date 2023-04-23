NBA季後賽／快艇噩耗！　美媒爆料：Leonard恐本季報銷

NBA季後賽／Brooks被驅逐！Morant轟45分無用　灰熊101:111輸湖人

▲Anthony Davis面對防守命中跳投。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Davis面對防守命中跳投。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

曼菲斯灰熊今(23)日在2022-23賽季首輪季後賽第3戰，於客場出戰洛杉磯湖人，球隊主控Ja Morant此役回歸，他在後場搭檔Dillon Brooks被驅逐出場的情況，爆發砍下45分，但仍無法拯救球隊，終場灰熊以101:111輸球，系列賽1-2落後。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在今年首輪系列賽首戰第四節，Morant在一次和湖人大前鋒Anthony Davis發生碰撞的過程中，壓到了手部，加重了右手傷情。在G2缺陣後，他今天確定回歸先發陣容。

開賽湖人在主場打出24:7的攻勢，灰熊找不到進攻重點，主力球員很早就下場調整，短短不到8分鐘就發生5次失誤、被對手搶下4個進攻籃板，比賽有些呈現崩潰的趨勢，首節打完他們就以9:35落後。

次節灰熊稍微有所振作，加強了防守端的表現，讓湖人單節僅有18分進帳，球隊則是在Morant單節12分的帶領下攻下28分，但前面挖得坑太大，使主場軍在兩節打完依舊以37:53落後達16分。

第三節灰熊試圖反擊，但在這一節的一個回合中，Dillon Brooks打中LeBron James下腹部，後者立刻疼痛倒地，裁判在透過回放後，給了二級惡意犯規，直接將Brooks給驅逐出場。

末節湖人一度領先到22分，客隊在Morant爆發性的演出下試圖追分，但未能縮小到個位數分差，隨著時間流逝，比賽結果也大致底定，湖人以10分之差取勝。

此前Davis在這個系列賽打得並不舒服，但今天他展現自己在禁區的統治力，拿到了31分17籃板，還有3次阻攻；James保持穩定輸出，繳出25分9籃板5助攻的數據；八村壘則有16分進帳。

灰熊方面，Morant復出首戰得到45分13助攻和9籃板，Desmond Bane攻下18分，Jackson拿到13分5籃板、發生6失誤。在首節的崩盤後，他們在後續就難以挽回敗局。


更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／為Westbrook平反　KD：被人們當成笑話但他證明了自己

NBA季後賽／灰熊主控Morant復出！G3將回歸先發　全力拚下關鍵戰

NBA季後賽／Westbrook爆砍37分　太陽主帥：平衡感好又能左右開弓

NBA季後賽／詹皇下腹部遭擊中！痛苦倒地　Brooks二級惡犯遭驅逐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀