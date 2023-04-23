NBA季後賽／Brooks被驅逐！Morant轟45分無用　灰熊101:111輸湖人

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開賽湖人在主場打出24:7的攻勢，灰熊找不到進攻重點，主力球員很早就下場調整，短短不到8分鐘就發生5次失誤、被對手搶下4個進攻籃板，比賽有些呈現崩潰的趨勢，首節打完他們就以9:35落後。
次節灰熊稍微有所振作，加強了防守端的表現，讓湖人單節僅有18分進帳，球隊則是在Morant單節12分的帶領下攻下28分，但前面挖得坑太大，使主場軍在兩節打完依舊以37:53落後達16分。
第三節灰熊試圖反擊，但在這一節的一個回合中，Dillon Brooks打中LeBron James下腹部，後者立刻疼痛倒地，裁判在透過回放後，給了二級惡意犯規，直接將Brooks給驅逐出場。
末節湖人一度領先到22分，客隊在Morant爆發性的演出下試圖追分，但未能縮小到個位數分差，隨著時間流逝，比賽結果也大致底定，湖人以10分之差取勝。
此前Davis在這個系列賽打得並不舒服，但今天他展現自己在禁區的統治力，拿到了31分17籃板，還有3次阻攻；James保持穩定輸出，繳出25分9籃板5助攻的數據；八村壘則有16分進帳。
灰熊方面，Morant復出首戰得到45分13助攻和9籃板，Desmond Bane攻下18分，Jackson拿到13分5籃板、發生6失誤。在首節的崩盤後，他們在後續就難以挽回敗局。
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