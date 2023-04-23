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推特「藍勾勾要收費」台灣售價曝　成為Twitter金勾勾付多少錢？

▲Twitter除了有名人藍勾勾，針對企業有金色勾勾，政府單位則是灰色勾勾，但不管哪一種顏色的勾勾都需要付費。(圖／翻攝Twitter)
▲Twitter除了有名人藍勾勾，針對企業有金色勾勾，政府單位則是灰色勾勾，但不管哪一種顏色的勾勾都需要付費。(圖／翻攝Twitter)

記者周淑萍/綜合報導

科技狂人馬斯克收購Twitter後風波不斷，其中讓不少名人跳腳的「藍勾勾」改成收費制，每月需要支付11元美金，約337元台幣，如果不願意支付、藍勾勾將會回收，不少大咖名人似乎不甩這套，認為沒有藍勾勾也沒關係。且不只有個人藍勾勾，推特還針對企業和組織單位推動了「認證的組織」訂閱功能，會有「金色」勾勾徽章，台灣也開放申請，月費為3萬400元台幣。在社群當道的現今，名人、企業用戶要不要買單？也成為一波攻防戰。

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目前在Twitter官網上針對企業訂閱有明確的收費，開放給全球企業申請，台灣也能直接申請，每月的費用為3萬400元台幣，每多加一個附屬帳戶需要另外支付1520元。只有付費組織會員會有不同的徽章供辨識，金色勾勾代表企業、灰色勾勾則為政府機關，而隸屬這些組織則會再另給方形的LOGO做標記。

▲Twitter 認證組織收費。(圖／翻攝官網)
▲Twitter 認證組織收費。(圖／翻攝官網)


付費後的Twitter認證組織可優先享有更好的服務，推文和上傳速度會變快，還能提供更好的安全性，包括「自訂組織用戶檔案」，透過方形頭像和列出所有附屬帳戶的新標籤來提升和區別組織；「冒充防護」，如果偵測到冒充行為，將標記冒充已認證組織的帳戶以供進一步審核；「進階支援」，組織可獲專屬的進階支援，以確保及時的協助和向上呈報問題。

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