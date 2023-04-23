NBA季後賽／詹皇下腹部遭擊中！痛苦倒地 Brooks二級惡犯遭驅逐
曼菲斯灰熊和洛杉磯湖人今(23)日進行首輪季後賽G3的比賽，雙方此前兩戰形成1-1平手，此役兩隊打得十分激烈，不過在下半場剛開打的一個回合中，Dillon Brooks打中LeBron James的下腹部，直接被吹二級惡意犯規遭到驅逐出場，引起討論。
記者黃建霖/綜合報導
第三節11分43秒時，Brooks在防守時試圖抄球，但卻打中LeBron James下腹部，後者立刻疼痛倒地，裁判在透過回放後，給了二級惡意犯規，直接將Brooks給驅逐出場。
本屆NBA季後賽由於Draymond Green踩踏Domantas Sabonis事件，因此聯盟對於激烈攻擊性動作相當敏感。在之前76人和籃網的系列賽G3中，James Harden也曾被吹二級惡意犯規而遭驅逐出場。
Brooks在第二戰打完時，在賽後受訪稱James「已經老了」，這也引起了不少討論，外節十分期待他們這場比賽的對決，然而他今天的發揮低迷，離場前13投3中，僅有7分進帳。
不過這樣的吹判，對於本身動作就會比較激烈的季後賽來說，是不是好事，可能就有留待後續討論來思辨了。