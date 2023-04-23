母親節全台餐廳最殺優惠總整理　大方送龍蝦、火鍋免費吃一年

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「錢都日式涮涮鍋」母親節檔期推出「寵愛媽咪和牛海鮮雙人套餐」，1299 元能一次品嘗到肉品4選2（和牛、Prime 背肩牛、霜降豬和本草梅花豬等）、高奢海龍王一艘（內含8款海鮮：紅蟳、干貝、鮑魚、蛤蜊、草蝦、魚片、魷魚和鮮蚵等）、新鮮蔬菜盤與附餐各2份的超值套餐，5/10起各門市亦推出「師園鹽酥雞」加價購活動。「錢都」集團旗下的吃到飽火鍋品牌「吉哆火鍋百匯」，則推「揪愛母親歡樂抽」活動，4/24的11:00～5/14的20:00，凡4人同行即贈送摸彩券1張，最大獎有機會抽中「請媽媽吃一年份的吉哆」。
台北新板希爾頓酒店5/1～5/31全館餐飲推出母親節專案活動，二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」優惠最大，推出對中身份證513、514三碼數字，可享4人同行1人免費；5月平日也有優惠，50(含)歲以上女性長輩用餐，週一~五午餐75折優惠、週一~四晚餐77折優惠。另外一樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」亦推出母親節蛋糕，5/10~5/11也有「享受星級雙人下午茶+送體驗手作香氛羊毛氈胸花課程」優惠活動兩人同行1550+10%元。三樓「Qing Ya 青雅中餐廳」則是供應每十人份「母親節限定桌菜」與「嫣紅四人貳點零」半鵝饗宴。
台北凱達大飯店的百宴自助餐廳則推出「5愛媽咪」優惠，整個5月份，女性天天獨享8折優惠，滿8000元贈送價值980元的母親節蛋糕1個。5/13、14兩日帶媽咪到餐廳用餐，兩人同行媽媽有5折優惠。家宴中餐廳也針對母親節推出「就是愛媽咪」海陸桌菜饗宴，6人份與10人份的桌菜，週一~四預訂享9折優惠。
HOTEL慕軒飯店推出母親節系列優惠活動。5/1~5/13，帶媽媽至慕軒飯店享用精緻單點，與母親節主題背板拍照，並打卡上傳社群、標註飯店，用餐結帳即享85折。另外針對母親節提供為期5/6~5/14兩週末的專屬套餐，每位2880+10%元，以「春旬」為主題發想的晚間套餐，搭配精選主菜「爐烤M9和牛翼板牛排、紅酒醬汁」或「國王鮭魚、鱘龍魚子醬搭蘆筍、荷蘭醬汁」，預付訂金再贈「半隻焗烤龍蝦」。