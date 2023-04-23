全智賢「和其他家長狂拍兒子游泳」 民眾：本人氣質拿捏得死死的
41歲南韓巨星全智賢2012年嫁給金融才子崔俊赫，4年後誕下一子，2018年1月再添一名男娃，近日有網友在學校巧遇全智賢，她跟其他家長一起為孩子的游泳比賽應援，網友親眼目睹女神本尊，稱讚：「本人非常有氣質。」
記者楊穎軒／綜合報導
大陸女網友「EVA 在韓國」昨（22日）在小紅書發文，透露帶兒子到外校參加游泳友誼賽，無意間看到全智賢和她的老公崔俊赫，夫妻倆一同前往觀看大兒子的游泳比賽，「本人還是非常有氣質，看起來他們夫妻感情也很好。」
曝光的影片，全智賢將戴著的大頂圓帽壓低，口罩拉到鼻樑最上方，整張五官幾乎完全遮住，穿短T搭配丹寧喇叭褲、厚底休閒鞋的她，173公分身高再高人一等，拍完兒子游泳英姿後，跨步上階梯，四肢相當纖瘦，體態維持相當好。
其他網友驚喜留言「哇！真的是全智賢嗎？」原PO回覆「是的，她兒子參加比賽，他們夫妻倆來看」，網友直呼好羨慕，原PO說「明星也都是普通人，不用羨慕」，還有人指全智賢上樓梯的姿勢好霸氣，「夢回我的野蠻女友，感覺在學校裡真的混過」，網友誇「好瘦，果然是女神」，原PO再次認證：「氣質拿捏得死死的。」