蘇丹內亂已傳413死！多國急撤僑　美派機撤使館、沙國走水路救援

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美國總統拜登發出聲明稿證實，美國駐蘇丹大使館將暫停運作，美國駐蘇丹外交人員已撤離，「今天，在我的命令下，美軍進行了一次行動，將美國政府人員撤離喀土穆。」他指出，美軍人員成功將政府人員帶到安全的地方，並感謝吉布地、衣索比亞與沙烏地阿拉伯協助相關行動。
拜登在聲明中表示，「我們對蘇丹人民的承諾是無止境的」，同時稱蘇丹暴力事件已經奪去了數百名無辜平民的生命，「這是不合理的，必須停止」。
消息人士透露，美國的這場撤離行動涉及6架飛機，是美方與蘇丹快速支援部隊協調後所進行。
沙烏地阿拉伯22日從蘇丹港（Port Sudan）以軍艦載運超過150名阿拉伯灣國家、埃及、巴基斯坦和加拿大公民，穿越紅海（Red Sea）載到沙國港口吉達（Jeddah）。約旦也將循同樣路線撤離公民。
日本防衛省表示，為協助日本公民撤離蘇丹的航空自衛隊3架運輸機，已經抵達蘇丹東方的吉布地（Djibouti）待命伺機撤僑。除日本外，韓國還有西方國家大多都計劃到吉布地載走公民，但要如何前往吉布地仍是問題，就連要從喀土穆到蘇丹港都十分不容易。
蘇丹軍方22日發布聲明稱會在「未來數小時內」推動讓外國人撤離，預計讓英、美、法、中國的國民和外交官搭軍機從喀土穆機場離開。
但蘇丹交戰雙方在21日開齋節當天短暫停火後，又重新開始激戰，使得撤離的難度增加，也讓人想起2021年各國從阿富汗撤員時的慌亂。