日本二戰運輸船遭擊沉！船上千名戰俘遇難　81年後終在深海尋獲

蘇丹內亂已傳413死！多國急撤僑　美派機撤使館、沙國走水路救援

▲蘇丹準軍事組織和政府軍間的激戰在短暫停火後進入第2週，多國陸續展開撤僑。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘇丹準軍事組織和政府軍間的激戰在短暫停火後進入第2週，多國陸續展開撤僑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

蘇丹內亂擴大，死傷人數增加，至今已造成413死亡，各國正積極進行撤僑，美國駐蘇丹大使館也傳出已經撤離，美國總統拜登（Joe Biden）稍早就蘇丹局勢發表聲明，證實他已經下令美軍從蘇丹首都喀土穆撤離政府人員，並暫停美國大使館的運作。

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綜合外媒報導，蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）激戰不休，因轟炸不斷，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）機場被關閉、部分道路也無法通行。根據世界衛生組織21日報告，目前已知內戰至今造成413死亡、3551受傷，倖存者則面臨電力和食物短缺等困境。

美國總統拜登發出聲明稿證實，美國駐蘇丹大使館將暫停運作，美國駐蘇丹外交人員已撤離，「今天，在我的命令下，美軍進行了一次行動，將美國政府人員撤離喀土穆。」他指出，美軍人員成功將政府人員帶到安全的地方，並感謝吉布地、衣索比亞與沙烏地阿拉伯協助相關行動。

拜登在聲明中表示，「我們對蘇丹人民的承諾是無止境的」，同時稱蘇丹暴力事件已經奪去了數百名無辜平民的生命，「這是不合理的，必須停止」。

消息人士透露，美國的這場撤離行動涉及6架飛機，是美方與蘇丹快速支援部隊協調後所進行。

沙烏地阿拉伯22日從蘇丹港（Port Sudan）以軍艦載運超過150名阿拉伯灣國家、埃及、巴基斯坦和加拿大公民，穿越紅海（Red Sea）載到沙國港口吉達（Jeddah）。約旦也將循同樣路線撤離公民。

日本防衛省表示，為協助日本公民撤離蘇丹的航空自衛隊3架運輸機，已經抵達蘇丹東方的吉布地（Djibouti）待命伺機撤僑。除日本外，韓國還有西方國家大多都計劃到吉布地載走公民，但要如何前往吉布地仍是問題，就連要從喀土穆到蘇丹港都十分不容易。

蘇丹軍方22日發布聲明稱會在「未來數小時內」推動讓外國人撤離，預計讓英、美、法、中國的國民和外交官搭軍機從喀土穆機場離開。

但蘇丹交戰雙方在21日開齋節當天短暫停火後，又重新開始激戰，使得撤離的難度增加，也讓人想起2021年各國從阿富汗撤員時的慌亂。

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