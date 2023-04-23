網購母親節蛋糕漲10％！早鳥賺優惠 KOL激推老店款：芋泥控天堂
下月即將迎來母親節，網購平台陸續推出蛋糕優惠來衝買氣，但缺蛋、通膨等造成原物料成本上漲，平台上擁有上千美食店家的樂天購物回應《NOWnews今日新聞》表示：「觀察今年蛋糕整體售價，普遍都有5%~10％的漲幅。」為了提早衝買氣，推出早鳥優惠券，如果再搭配冷凍免運，早鳥下單會比較划算。此外，樂天購物還邀請8位美食KOL先幫民眾掃雷，從24款熱門蛋糕評選推薦。
記者周淑萍/綜合報導
為了幫助民眾選購美味的母親節蛋糕，樂天購物邀請8位美食界的KOL，包含：智明jimmy.psd、CC、大妹等，針對24款蛋糕參賽進行盲選，分為長條款、起司款與圓形款三大類選出前3名。長條類的冠軍為老店連珍糕餅 雙層芋泥蛋糕，雙層芋泥蛋糕同時也是過往媒體蛋糕評比的常勝軍，雙層芋泥餡料香濃、清爽，還可吃到芋泥顆粒，就有美食部落客點評：「在同個芋頭原料上做出兩種餡料的不同口感，搭配清爽的香草蛋糕體，完美與天然的芋頭味融合。」甚至有人認為該款蛋糕是「芋泥控的天堂！」
格麥蛋糕 西班牙巴斯克生乳酪則獲得起司類冠軍，此款蛋糕同為《紐約時報》評選年度最佳甜品。圓形類蛋糕由馬各先生 香檸生乳6吋獲得冠軍，嚴選屏東產地新鮮檸檬以及北海道生乳製成酸甜檸檬蛋糕，口感清爽不膩口。針對母親節加碼推出回饋，即日起至5/13，購買指定商品滿888折100，且除既有的購物1%點數回饋外，再加碼送10%點數，共高達10倍回饋。
網購龍頭momo購物網，也從即日起至5/14集結50大糕點品牌，祭出約900款蛋糕限時優惠。包含長銷熱賣的「生乳奶凍捲」，「亞尼克」推出期間限定草莓奶蓋生乳捲；香帥經典芋泥卷，也是歷年高人氣選擇；或是擁有草莓、芒果、香草、巧克力等多種口味的「諾貝爾」奶凍卷。
Pinkoi則是觀察到疫情後的有趣變化，不同於以往單純送制式化蛋糕，今年客製化蛋糕、特色體驗都成為送禮新趨勢，像是「造型花卉設計」、「專屬訂製」款式的蛋糕及「精緻小點禮盒」最受消費者歡迎，相關關鍵字搜尋與前期相比有8.5倍的成長；「調香體驗」、「手作工藝」、「果實釀酒工作坊」等手作體驗活動關鍵字搜尋量也與去年同期相比成長7倍，顯示除了吃大餐、買蛋糕的慶祝方式外，體驗活動也成為節慶送禮選項之一。