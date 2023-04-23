NBA季後賽／三大巨星Leonard、字母哥、Embiid傷痛 僅一隊突圍
NBA季後賽戰況激烈，各隊也陸續出現主力球星受傷的狀況，包括今出賽的公鹿、七六人、灰熊和快艇，最終僅七六人扛住傷兵壓力，最終直落四橫掃籃網，率先搭上季後賽次輪列車。
記者廖聿偉/綜合報導
美國知名記者Adrian Wojnarowski爆料，Kawhi Leonard整季報銷，Paul George狀況也不樂觀，季後賽首輪也不會上，Russell Westbrook雖奮力轟下37分，但獨木難支，快艇系列賽1：3落後，戰況告急。
公鹿球星Giannis Antetokounmpo在系列賽第一戰摔傷之後，連續2場比賽都未能上場，他的傷情將很大程度的影響本季系列賽戰局。公鹿在前兩戰打完戰成1-1，丟掉了主場優勢，情況並不是很樂觀，今又以99：121輸球，東區霸主陷入1：2的落後。
灰熊季後賽則一直受到傷兵困擾，包括Steven Adams膝傷、Brandon Clarke阿基里斯腱受傷、Jake LaRavia小腿疼痛都缺陣，今當家球星Ja Morant傷癒復出，單場轟下45分，包括末節24分，無奈仍在客場不敵湖人。
傷兵影響戰力，唯一例外是七六人，即使Joel Embiid因右膝傷勢缺陣，但Tobias Harris挺身而出，豪取全場最高25分、12籃板，James Harden則上演全能秀，貢獻17分、11助攻和8籃板，聯手率隊96：88擊敗籃網，直落四橫掃，成為本季首支晉級次輪的球隊。