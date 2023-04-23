北台八縣市首長藍營六首長出席 侯友宜喊北台好、台灣好
被藍營視為2024總統熱門人選的新北市長侯友宜，今（23）日到三峽客家文化園區出席「北臺區域發展推動委員會」合作平台，除民眾黨籍新竹市長高虹安、無黨籍苗栗縣長鍾東錦未到外，包含基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙等國民黨籍首長全都親自出席同台，侯友宜更是在致詞時將年後頻喊的「北台好、台灣好」掛在嘴邊，展現藍營共主氣勢。
記者吳嘉億／新北報導
對比昨日鴻海集團創辦人郭台銘在新竹舉辦的說明會，媒體記者在聯訪時問到是否在互別苗頭？侯友宜表示，北臺區域合作發展平台已經20年，這一次輪到新北市主政，這個重要的一個千萬人口的治理是每一年很重要讓跨領域、跨部門、跨區域，大家都能夠共好的一個非常重要的會議。
至於是否會在市議會施政報告結束後，對徵召有更明顯的表態？侯友宜說到，他一輩子從公務人員體系開始，每一步奉獻給中華民國，守護臺灣的安全，讓國家會更好，這是職志，也是永不忘的初心，保持這樣的態度，努力奉獻、義無反顧，愛國家、愛人民。
媒體也問到楊文科昨日才與郭台銘見面，詢問侯友宜是否會趁機向他拉票？對此侯友宜表示跟楊縣長是多年並肩作戰的老朋友，尤其兩人都是公務體系出身，認真務實的做事，強調縣市的合作都不會是哪個方面，只有大家共好。
而在郭台銘說做好向高虹安一樣被挖祖宗36代的勇氣，侯友宜再重申他就是公務人員，做了40幾年，一步一腳印努力做事，只要自己的初心不變，勇敢向前走，接受任何的挑戰，就算碰到任何困難，都可以克服。
至於高虹安、鍾東錦未出席，侯友宜表示，兩位首長都是整個工作上的夥伴，每一個縣市在治理上雖然不一樣，但都可以攜手合作；強調在縣市的合作上，各局處首長有共同的目標，那市長也派副市長做代表，大家都一樣的信心，都會共同跨域治理，讓北台灣會更好。