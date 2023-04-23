吳釗燮接受加媒專訪　強調台灣「不會屈服於中國威權壓迫」

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「環球電視」今天首播吳釗燮專訪，官網亦刊出「台灣外長表示中國攻台並非假設問題而是時間問題」（Taiwan preparing for when-not if-China launches military attack: minister）的報導。
「環球電視」資深記者森普（Jeff Semple）提及許多國際分析都認為中國必定攻打台灣，只是時間的問題。吳釗燮則說：「不管是2025年、2027年或2035年，相關分析都有道理。從台灣的角度來看，我們不會坐等戰爭，而是妥慎備戰，無論中國是否攻台。」
吳釗燮說，威權國家國內發生問題時，會向外找替罪羔羊，轉移國內注意力，以維護其國家穩定，台灣緊鄰中國，容易成為替罪羔羊，自然隨時戒備。
吳釗燮也提到，中國在太平洋和印度洋的野心不得不防，台、加、美、日等國應合作阻止中國擴張。他說：「第二次世界大戰起因於一國對另一國的強取豪奪，印太區域現正面臨一樣的挑戰，中國任意宣稱主權，說台灣是我的、台海是我的、東海是我的、南海是我的，他們恣意想搶，這是非常危險的，我們必須阻止。」
吳釗燮說，烏克蘭戰爭啟發了台灣人民。「烏克蘭人民能夠抵擋住世界上強大軍隊的攻擊，這告訴我們決心和戰略很重要。我想說，台灣會得勝，民主會得勝。」
加拿大聯邦眾議院外交及國防事務訪問團稍早剛結束一星期的訪台行程，進行深度交流；3月底眾議院加中關係委員會還發表「台灣報告書」，明確主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」，中國政府怒斥加拿大「粗暴干涉」其內政。
吳釗燮說：「台灣是一個民主國家，我們有權交朋友，我們想以我們想要的方式交朋友。各國有權利自由表達對台灣的支持，中國無權干涉台灣與各國建立友誼。」他對加拿大說：「我們都是民主國家，民主國家應該相互支持。」
加拿大社會正關注中國的干預影響，例如加拿大媒體多次援引國安人士說法和情報局文件揭露中國試圖干預2019年和2021年的聯邦選舉。吳釗燮說加拿大可以學習台灣人民如何努力應對中國對選舉和社會的干預。
他說，台灣的非政府組織和民間團體帶頭打擊中國散播的虛假信息起了很好的作用，台灣樂意將經驗分享給加拿大。
另一方面，加國眾院國防委員會主席馬凱率領10位資深眾議員訪問台灣後，於20日在眾議院說明台灣行感想，並呼籲加拿大朝野進一步支持台灣。
馬凱說：「台灣已成為地緣政治緊張局勢的中心，加拿大要表明對這個年輕民主國家的支持，它正在為自己和我們挺身而出，反對專橫的欺凌行為。」（編輯：韋樞）1120423