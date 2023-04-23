周子瑜14歲赴韓國受訓！嘻小瓜揭「練習生殘酷內幕」好友被迫清空
藝人嘻小瓜（謝紹宸）是許多歌手、藝人御用的舞蹈老師，就連南韓女團TWICE成員周子瑜也是他的學生之一。近日，嘻小瓜就在節目聊到韓國練習生的內幕時就提到，其實周子瑜14歲去韓國受訓時，遇到什麼事情或委屈都不敢和他說，讓他非常心疼。
記者詹鎰睿/綜合報導
嘻小瓜日前在節目《小明星大跟班》分享，前幾天剛好韓國娛樂經紀公司「YG娛樂」有來台灣，並請他幫忙徵選新人，他也透露，其實韓國練習生訓練方式非常嚴格，除了不能說韓文以外的語言，就連手機所有通訊好友必須通通刪光。
後來嘻小瓜分享，周子瑜14歲剛到韓國受訓時，彼此完全沒有辦法好好溝通，周子瑜也不敢和他說，直到周子瑜滿23歲後，回到台灣聚會吃飯，才勇敢和他分享當時的心路歷程，「因為除了剛剛講的不能講話以外，她連以前的朋友都要刪除的！」
嘻小瓜也提到，前幾天YG娛樂來台徵選時，就相中一位非常帥氣的男生，並好奇詢問對方的社群媒體有多少人看，而該位男生則回答170萬，結果就被要求「通通刪掉」才能簽約到下一關做徵選，讓大家相當震驚，「不是只是出道，他連所有朋友聯繫都要取消」，因此想要找人抒發心情都沒辦法，因為沒有朋友，等於完全從一張白紙開始。