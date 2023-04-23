《陰兒房》原班人馬回歸！最終章「揭開家族祕密」對決紅臉惡魔
經典駭人鬼片系列《陰兒房》回來了！製作團隊溫子仁與布倫屋再度攜手合作，在這次最終章中找回第一集遭到惡靈糾纏的原班卡司再續前緣，13年前飾演小兒子達頓的演員泰辛普金斯，也與溫子仁御用男星派翠克威爾森、女主角蘿絲拜恩一同回歸《陰兒房：鬼門陰深處》，經典元素毛骨悚然的主題曲、片尾現身的紅臉惡魔都再次出現。
記者黃雅琪/綜合報導
歲月的痕跡不只在演員臉上留下印記，深處惡夢仍舊在多年後籠罩著蘭伯特一家，這次電影將回到「陰兒房宇宙」的主線故事，延續第二集《陰兒房第2章：陰魂守舍》中看似圓滿的結局。預告片中，進入藝術學院就讀的達頓，在畫素描的時候想起過往被壓抑的記憶，不斷出現的異象讓他決定與父親一同解開家族祕密。
華裔導演溫子仁2010年所執導的《陰兒房》，奠定他在好萊塢恐怖大師的地位，男主角派翠克威爾森演藝之路也因此受到矚目，加上之後演出《厲陰宅》系列中的捉鬼夫婦華倫先生，成為粉絲口中名符其實的「鬼王」。「溫式風格」恐怖片注重高概念故事，並且運用場景美術與運鏡製造「看不見」的視覺壓力，坐立難安的焦慮感深受觀眾喜愛。《陰兒房：鬼門陰深處》7月7日上映。