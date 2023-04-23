日本二戰運輸船遭擊沉！船上千名戰俘遇難　81年後終在深海尋獲

美國兵推台海戰役曝「威懾不足」　8萬共軍登陸、美軍擊沉80共艦

▲美媒引述消息人士指出，美國眾議院的兵棋推演顯示，在一個月的台海戰爭中，美軍擊沉80艘解放軍船隻，但8萬解放軍部隊能登陸台灣。（圖／翻攝自央視）
▲美媒引述消息人士指出，美國眾議院的兵棋推演顯示，在一個月的台海戰爭中，美軍擊沉80艘解放軍船隻，但8萬解放軍部隊能登陸台灣。（圖／翻攝自央視）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台海局勢持續緊張，美國眾議院「中國問題特別委員會」19日舉行兵推模擬中國攻打台灣的場景，結果顯示美國無法抵擋中國侵入台灣，屆時將會有8萬解放軍登陸台灣，但解放軍將在歷時一個月的戰爭中損失慘重，將有80艘海軍船隻被美軍擊沉。該委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在兵推結束後表示「衝突沒有贏家」。

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美國眾議院「中國問題特別委員會」19日針對台海兩岸爆發軍事衝突，以閉門方式舉行長達2小時聯合兵棋推演會議，模擬台海開戰頭3天美國與中國官員各方面決策，再以這3天的狀況做為基礎來推演後續。這場兵推由眾院美中戰略競爭特別委員會的成員扮演美方國安顧問，另外還有各領域專家可供「國安顧問」們諮詢；智庫「新美國安全中心」（CNAS）研究員扮演中國官員。

根據《華盛頓自由燈塔》（The Washington Free Beacon）報導，引述聽取簡報的官員說法指出，在長達1個月的戰鬥中，中國軍隊將遭受重大損失，美軍擊沉約80艘解放軍海軍船隻，但解放軍也會登陸台灣境內，安置約8萬名士兵。

兵推也顯示，美國現行的威懾政策不足以擋下對台灣的軍事轟炸，解放軍切斷台灣的海底電纜，有效阻斷台灣與世界的聯繫，讓解放軍得以攻佔台灣。兵推演練進一步凸顯了美國向台灣提供軍事物資的迫切性，一旦戰爭爆發再補給台灣「不能成為選項」，在任何形式的入侵行動發生之前，美國都必須確保台灣有充足的庫存。

消息人士指出，遠程導彈是在中國發動軍事行動時台灣的優先武器，在戰爭爆發後，「美國在該區域採取分散式態勢，並且透過遠程打擊降低解放軍的兩棲攻擊能力。」由於時間限制，這場兵棋推演並未得出明確結果，儘管中國在經濟及軍事上都付出巨大代價，「但拿下台灣的決心依然堅定。」

在兵推討論上，兩岸開戰後所造成的經濟影響也是主要重點之一。據消息人士稱，全球經濟也因為台灣遭到入侵而陷入「徹底崩潰」，這表明戰爭將引發巨大的「國際衝擊波」。另外美國在中國入侵後也開始制裁中國，但許多盟友不願加入這一個陣線，全球供應鏈或將面臨中斷。

「中國問題特別委員會」主席蓋拉格直言，美國商業界缺乏對台灣危機問題的重視，並直言如果中國入侵台灣，過度依賴中國市場的企業或投資人都會受到重創，因此美國企業必須負責任應對這些風險，而非視而不見。

美國情報界估計，中國攻台可能會在2024年至2027年的任何時候發生。蓋拉格表示，台海衝突不會只影響台灣海峽，「對那些認為可以忽略這個問題，覺得這是遙遠問題的美國人來說，我認為這是天真的想法。蓋拉格強調，模擬是一個警鐘，要求美國立即「在任何危機開始前武裝台灣。（arm Taiwan to the teeth before any crisis begins.）」

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