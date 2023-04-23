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賴清德批藍國家認同「精神分裂」　國民黨斥：拿香跟拜、庸醫害國

▲賴清德今批評國民黨國家認同像「精神分裂」，國民黨稍早反擊賴「庸醫害國」，抄襲國民黨論述還拿香跟拜，自證精神分裂？（資料照片／總統府提供）
▲賴清德今批評國民黨國家認同像「精神分裂」，國民黨稍早反擊賴「庸醫害國」，抄襲國民黨論述還拿香跟拜，自證精神分裂？（資料照片／總統府提供）

記者翁子竣／台北報導

副總統賴清德今（23）日於演講公開諷刺，國民黨國家認同像是「精神分裂」。對此，國民黨發言人林家興今（23）日則反擊賴清德「庸醫害國」，並指賴於2022大選提出「和平保台」是抄襲國民黨論述，總統蔡英文與賴清德都拿香跟拜，是自證精神分裂？

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林家興今指出，賴清德過往明明強調自己是「台灣獨立萬歲」、「堅定的台獨主張」、「務實台獨」，卻又於2022年九合一大選敗選後提出「和平保台」說詞，抄襲國民黨早就提出的「國防保台，和平護台」論述。

林家興質疑，賴清德既堅持台獨，又主張和平保台，明明是民進黨人，卻拿國民黨的香跟拜，這樣的政策髮夾彎不才是精神分裂？而提出「台獨藥方」導致兵凶戰危，「庸醫害國」的賴清德也應該說清楚，如果要和平保台，為何不敢廢除民進黨的神主牌「台獨黨綱」？

國民黨主席朱立倫上任主張加強國防（Defense）與對話（Dialogue）並進「2D戰略」，林家興表示，反觀過去高喊「抗中保台」的總統蔡英文，在今年的元旦談話中表示「戰爭從來都不是解決問題的選項，只有對話、合作⋯⋯才能讓更多人得到安全與幸福」；而賴清德去年12月提出「和平保台」的說法，竟跟半年前朱立倫訪美提出的「國防保台，和平護台」若合符節。

林家興認為，若民進黨質疑國民黨的論述是精神分裂，為什麼從蔡英文到賴清德都要拿著國民黨的香跟拜，跟上朱立倫倡議？

林家興引用唐代大醫家孫思邈指出，「古之善為醫者，上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病」， 如曾從醫的國父孫中山先生，為推翻「敗壞一切之惡政府」並「組織一良好政府」而「拋棄其醫人生涯，而從事醫國事業」，號召眾人、提出解方、百折不撓，終艱辛締造亞洲第一個民主共和國中華民國，反觀賴清德表現卻連下醫都不如，「有如庸醫」，開出的藥方反而害慘病人。

最後，林家興質疑，賴清德曾經長期治理的台南，如今變成充斥光電黑金利益的貪腐城慘況就很清楚，像民進黨這樣既醫術拙劣又精神分裂的江湖庸醫詐騙集團，本身就是造成當前民生凋敝、經濟蕭條、民主倒退、蒙受戰爭陰影，讓台灣病入膏肓的最大病因。

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