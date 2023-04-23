央廣印尼語聽友會盛大舉辦　董事長賴秀如：要去印尼了！

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駐台北印尼經濟貿易代表處夫人兼代表處婦女會長Mrs. Mella Mutia Iqbal指出，「我們非常感謝中央廣播電臺舉辦這次活動，讓我們的國民能展示舞蹈和印度尼西亞文化表演。除此之外，還將與包括外國人關懷服務協會在內的組織合作夥伴進行傳統服裝秀比賽和互動活動，以及駐台北印尼經濟貿易代表處 (IETO)提供有關2024年選舉的重要消息。我們不忘向所有在台印尼人，尤其是約佔70%的女性發出呼籲，讓我們共同維護台灣根深蒂固的和諧。作為客人，我們應該保持禮貌的舉止，希望在工作中密切注意安全和健康，期盼印尼公民和印尼移工在台安居樂業，盡量減少工傷或交通事故。」
中央廣播電臺董事長賴秀如說：「很開心今天和大家相聚於此！疫情過後，2023中央廣播電臺印尼語聽友會活動終於能夠舉辦，期待大家今天能有個盡興又愉快的一天。另外，我們6月會前往印尼，舉辦盛大的聽友會，請你們告訴遠在印尼的家人，我們要去印尼了！」
監察院院長兼國家人權委員會主任委員陳菊致詞時表示，目前在台移工約有73萬，其中來自印尼的移工有25萬4千人，佔所有移工的人數，百分之三十五。台灣的經濟有許多印尼移工朋友共同打拼，因此政府正在調整政策，包括去年8月調漲移工的底薪，從最低薪一萬七千元調至兩萬元，陳菊肯定與感謝移工朋友們的努力，未來也會致力於改善台灣的缺工和黑工問題。
本次出席者包括國家人權委員會主任委員陳菊院長、文化部政務次長王時思、中央廣播電臺董事長賴秀如、駐台北印尼經濟貿易代表處代表夫人兼代表處婦女會長Mrs. Mella Mutia Iqbal及中華民國外籍人士關懷服務協會理事長周麟杰等多位貴賓，和現場千人以上的印尼朋友們共襄盛舉。
央廣自1957年開始推出印尼語廣播節目，除對印尼以中短波廣播服務，傳遞來自台灣的最新資訊，並以網路廣播、臉書直播、手機App、Podcast等服務來臺工作的移工及新移民等，擁有廣大的印尼語收聽族群。「印尼卡蒂妮在台慶開齋」活動合作單位包括印尼歸僑協會、全國印尼同學會（PERPITA）、在台印尼同學會（PPI）、伊斯蘭教士聯合會（PCINU）台灣分會等，吸引千名在台印尼朋友與台灣民眾在北車相聚，更於閉幕時一起跳印尼Poco Poco（唸法：波周波周）國民舞蹈，展現台灣多元精采的族群融合生活面貌。