陳建斌尊稱小17歲陳曉「曉哥」　合作學弟零磨合：脾氣投緣

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《塵封十三載》故事從1997年跨到2010年，陳建斌的角色「魏崢嶸」造型也跟以往不同，1997年的魏崢嶸穿著立領皮衣、留著長髮，這是陳建斌十幾年來都沒有過的髮型，「我一直是短髮造型，這次專門為了魏崢嶸留了長髮，我想起年輕上大學時，留的就是這個長髮。」而皮衣的造型，陳建斌認為是魏崢嶸的「盔甲」，讓他 「像戰士一樣雷厲風行，不管不顧往前衝，覺得自己可以戰勝所遇到的困難。」
13年後的魏崢嶸造型有很大變化，手裡還拿著一個可愛的卡通水壺，陳建斌認為這是魏崢嶸內心發生了變化，變成一個柔軟的人。陳建斌手拿卡通水壺喝水呈現反差萌，但這個水壺是有故事的，杯子上面貼著魏崢嶸一家人的合影，和兒子從出生到18歲到照片，陳建斌很喜歡這個細節，「劇本寫的特別好，當13年後，魏崢嶸以前的長官霍局說『老魏你變了』，他拿起杯子給霍局看，大家就明白了。」
這個水壺代表13年前事業重於家庭的魏崢嶸，13年後家庭重於事業，陳建斌被問到自己對於家庭和事業的比重？他說：「家庭是最重要的。」未婚時的陳建斌覺得進劇組去外景地是件高興的事，拿起箱子坐飛機去很遠的地方特別愉快，像一場新奇歷險記。但與蔣勤勤結婚生子之後，現在對他來說要離開家去外地拍戲是很痛苦的事。他感同深受地說：「我個人內心的變化就是劇中人的變化，也應該是每一個人的變化，這些都很正常，不管是年輕時對世界的嚮往，成年、中年以後對家庭的眷戀，都是對人最好的安排。」
談到《塵封十三載》迷人之處？陳建斌表示，他的角色像是古希臘神話悲劇人物一樣，努力跟命運抗爭、奮鬥，本以為可以破案，但實際不然，幸好最後遇到了徒弟「陸行知」，在13年後拉了他一把，一起把13年前的案子破了，在最後給魏崢嶸一個救贖。這是個很不錯的劇本，他很願意參與這樣的作品。
因為劇情不斷反轉，陳建斌在看劇本時也被深深吸引，他說，「當時看劇本被故事捕捉壞人的過程吸引，拍攝過程中跟導演不斷討論真凶的話題，最後故事走向讓我們兩人覺得特別唏噓，但這也是我為什麼喜歡這個劇本的原因，人在命運的迷宮裡頭總想找到真相，真相有時並不是你想看到的，特別心疼魏崢嶸這個人物，但這就是悲劇的魅力，悲劇就是把生活美好的事情毀滅給你看，讓你覺得珍惜生活美好的東西有多重要。」