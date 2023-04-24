星巴克今一日限定「買1送1」！萬波加1元多1杯　貢茶每杯折10元

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星巴克GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光，4/24(一)活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🧋伯朗咖啡：每週一「買1送1」
伯朗咖啡4月「每週一」持Lounge卡消費，飲品也有「買1送1」優惠。只要於4/24，持伯朗Lounge卡消費，飲品不限品項、容量，都能享有飲品買1送1優惠，（手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒不適用）。但活動僅限門市內用／外帶，外送平台不適用；不與門市其他優惠活動併行；伯朗卡友日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費，才能享有優惠。
🧋萬波：4/29～5/1連假！燕麥蘭葉那堤中杯「加1元多1杯」
萬波即將於4/29～5/1連續3天，推出加1元多1件優惠！4/29～5/1連假，限3天至門市現場消費，即可享有「燕麥蘭葉那堤」中杯「加1元多1杯」好康。提醒大家，每間門市有每日限量100組，每人限購1組限制喔！
還有「萬波 x 日本潮牌HUMAN MADE」超狂聯名第二波，包括超人氣隨行杯、質感地墊、及入門款杯墊等限量週邊商品，都全數上架開賣。
🧋貢茶：4/24～4/26夏日乳酸drink每杯「現折10元」
貢茶今夏打造消暑的「夏日乳酸Drink」，以清爽的乳酸系列結合不同水果風味，並添加低卡的寒天和愛玉，推出喝起來清新又有豐富口感的限定特調，將於4/24開賣。4/24～4/26上市首3日，全台門市及你訂線上平台限定，夏日乳酸drink享新品每杯「現折10元」嚐鮮價。