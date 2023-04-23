FEniX國家地理路跑開唱！禾浩辰邊跑邊「即刻救援」臉色發白民眾
適逢國家地理在台25週年，特別於今（23）日舉行第9屆「2023國家地理路跑－為永續而跑」活動，路跑現場星光熠熠，郭彥均、張勛傑、歐陽靖、黃沐妍等人，以及《一袋女王》主持群巴鈺、JR紀言愷、劉宇珊還有百萬人氣網紅HowHow共襄盛舉，男團FEniX更為上萬跑友獻聲表演。環保大使禾浩辰參加4K賽程，途中還解救一名身體不適的跑者。
記者黃雅琪/台北報導
擔任今年環保大使的禾浩辰，只睡4個小時一大早就現身凱達格蘭大道起跑現場，先是在舞台上負責鳴槍起跑，又到跑道邊伸出手近距離與跑者擊掌。平常有路跑習慣的禾浩辰，這次也下場親自體驗4K賽程，路跑途中還發生意外插曲，禾浩辰發現有跑者臉色發白，立刻請附近工作人員上前協助解決危機。
《一袋女王》主持群巴鈺、JR紀言愷、宇珊也現身參加4K賽程，這次參加的主持群獨缺曾國城，被問到怎麼沒拉曾國城一起來時，巴鈺笑說：「4K對曾國城應該是一塊蛋糕而已」，宇珊立刻接話說：「可能這塊蛋糕他不想吃啊！」吐槽地相當有默契。賽前設定目標要「完賽、完妝」的巴鈺，起跑後越跑越慢，不只慢慢走還是所有參賽者倒數回到終點的跑者。
已經連續多年參加國家地理路跑活動的郭彥均，這次挑戰21K組是他膝蓋術後的第二場半馬賽事，2小時2分鐘完賽，比上次進步了24分鐘！過程中雖然2度抽筋，但很感謝為他加油的跑友，還有好鄰居張勛傑共襄盛舉。一旁的張勛傑開玩笑說：「真的千萬不要亂答應鄰居事情，他是為地球而跑，我是為鄰居而跑，而且一早4點就Morning Call。」
人氣偶像男團FEniX則是特別獻聲表演，熱歌勁舞的表演讓現場充滿尖叫聲！被問到私下環保小撇步，FEniX不約而同說：「我們都會自備水壺，也很少開冷氣，至少超過28度才開或是開電風扇就好。」因為工作回去洗完澡就累到睡著。