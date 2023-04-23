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傳社教館外有人發放不明糖果　小港警釐清真相發文者送辦

▲網傳高雄小港區社教館外昨天有不名人士發送糖果包並指糖果裡有玻璃渣，還有人因此送醫等內容。（圖／高市警局小港分提供）
▲網傳高雄小港區社教館外昨天有不名人士發送糖果包並指糖果裡有玻璃渣，還有人因此送醫等內容。（圖／高市警局小港分提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市警局小港分局漢民派出所獲報，小港社教館舉辦動漫同人展會場，有不明人士在發糖果包，擔心該糖果來源不明恐生食安疑慮，警方巡視並未發現發糖果的人，並初步以毒品檢驗試劑檢驗無毒品反應。經查發放糖果的當事人是當天參加活動的民眾，與動漫公司無關；全案已由警察單位調查澄清，警方也請發文者范姓少年到案說明，全案依社會秩序維護法移請裁處。

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▲經警方巡視並未發現發糖果的人且初步以毒品檢驗試劑檢驗無毒品反應。。（圖／高市警局小港分提供）
▲經警方巡視並未發現發糖果的人且初步以毒品檢驗試劑檢驗無毒品反應。。（圖／高市警局小港分提供）
高雄小港區社教館外22日舉辦動漫活動，網路上卻傳出有陌生男子在場發送糖果，指糖果裡有玻璃渣，還有人因此送醫等內容，據了解，警方到場未發現發放糖果之人，查訪部分拿到糖果之民眾，表示食用後身體尚無不適症狀，經警方初步以毒品檢驗試劑檢驗糖果包內之糖果顆粒後，未有任何毒品反應，打開檢查亦未發現任何疑似玻璃渣之狀況，經查訪小港醫院急診室，亦未有誤食玻璃渣或異物送醫之病患。

另有網友於臉書個人帳號發文，稱有人食用糖果後送醫，經警方調查發文者真實身分，通知范姓少年（女，96年次）到案說明，並查訪其他關係人，表示該送醫之說僅係朋友間之玩笑話，並無不法意圖，全案依社會秩序維護法第63條第一項第五款移請裁處。

小港警分局提醒，行動裝置普及化，網路和通訊軟體也成為民眾彼此聯繫最便捷管道，但網路傳播不實消息恐引發社會恐慌，並且散佈不實資訊還可能觸犯刑法及社會秩序維護法，請民眾切勿任意散佈不實謠言，以免誤觸法網。

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