傳社教館外有人發放不明糖果 小港警釐清真相發文者送辦
高市警局小港分局漢民派出所獲報，小港社教館舉辦動漫同人展會場，有不明人士在發糖果包，擔心該糖果來源不明恐生食安疑慮，警方巡視並未發現發糖果的人，並初步以毒品檢驗試劑檢驗無毒品反應。經查發放糖果的當事人是當天參加活動的民眾，與動漫公司無關；全案已由警察單位調查澄清，警方也請發文者范姓少年到案說明，全案依社會秩序維護法移請裁處。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄小港區社教館外22日舉辦動漫活動，網路上卻傳出有陌生男子在場發送糖果，指糖果裡有玻璃渣，還有人因此送醫等內容，據了解，警方到場未發現發放糖果之人，查訪部分拿到糖果之民眾，表示食用後身體尚無不適症狀，經警方初步以毒品檢驗試劑檢驗糖果包內之糖果顆粒後，未有任何毒品反應，打開檢查亦未發現任何疑似玻璃渣之狀況，經查訪小港醫院急診室，亦未有誤食玻璃渣或異物送醫之病患。
另有網友於臉書個人帳號發文，稱有人食用糖果後送醫，經警方調查發文者真實身分，通知范姓少年（女，96年次）到案說明，並查訪其他關係人，表示該送醫之說僅係朋友間之玩笑話，並無不法意圖，全案依社會秩序維護法第63條第一項第五款移請裁處。
小港警分局提醒，行動裝置普及化，網路和通訊軟體也成為民眾彼此聯繫最便捷管道，但網路傳播不實消息恐引發社會恐慌，並且散佈不實資訊還可能觸犯刑法及社會秩序維護法，請民眾切勿任意散佈不實謠言，以免誤觸法網。