尹智聖感動拭淚！願為粉絲「來台灣工作」隨叫隨到：請大家記得我
南韓團體Wanna One隊長尹智聖睽違4年來到台灣舉辦見面會，親民的他還跟現場的「飯粒」們（官方粉絲名）共享美好時光，不僅一起互動，還帶來多首歌曲，讓大家心滿意足，而在看到粉絲們精心準備的應援影片後，尹智聖還偷偷拭淚感謝大家，還要大家永遠記得他。
記者詹鎰睿/綜合報導
尹智聖在這次台灣見面會上，展現寵粉又親民的性格，陪粉絲歌迷們體驗夜市風情，當場玩起「瓶子套圈圈」的遊戲，為了滿足粉絲要求，還帶來一段清唱，更棒的是，一到「終極密碼」的遊戲時，原本規定1次是抽10位粉絲上台互動，但到第二輪，尹智聖竟要求再加10人。
由於現場粉絲們都用韓文寫上想對尹智聖說的話，這讓他相當驚訝，「這都你們寫的嗎？還是有找人代寫啊？」此外，尹智聖也分享昨（22）日去逛台灣夜市的心得，一看到烤香菇大排長龍，也讓他很想排，但是隊伍實在太長，只好作罷，接著又看到雞排攤，但工作人員卻告知，這個在韓國有在賣，讓他不禁大笑，「好像回韓國也可以吃！」
來到活動尾聲，粉絲們也特地準備應援影片，結果竟然讓尹智聖感動落淚，「謝謝你們，沒想到你們一直在等我、支持我，來到見面會看我，謝謝所有飯粒，就算我不能常來台灣，也謝謝你們一直愛著我。」也承諾未來會多多來台，也希望下次在台灣能待久一點，還說「只要叫我來，我就來開演唱會、來拍作品，需要我就叫我，我也會來，為了台灣飯粒，我會盡可能來！」下台前還不捨表示，「真的很謝謝大家，請大家永遠記得我，尹智聖這個人。」