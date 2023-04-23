國寶大師朱銘傳住處輕生亡！台人不捨　「安樂死」議題再被重提

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消息傳到論壇PTT之後，不少民眾相當不捨，同時也紛紛認為「台灣真的需要，安樂死合法化」、「久病厭世的感覺真的很辛苦，連名利雙收的大師都撐不下去」、「到底什麼時候能安樂死」、「 安樂死合法化」。
據悉士林分局依照程序報請刑事司法相驗，士林地檢署今天下午會同警方、法醫相驗遺體，初步認定為縊死窒息，家屬無意見，大體已發還辦理後續喪葬事宜。
事實上過去體育主播傅達仁晚年就飽受胰臟癌之苦，2016年起就極力推動台灣安樂死議題，但最終未果。2018年6月2日，傅達仁飛往瑞士接受安樂死，享壽85歲，並在當年6月21日上午9點下在於新北金山區基督教平安園。
國寶級雕刻家朱銘生平：
朱銘，本名朱川泰
台灣雕刻家台灣當代美術界的代表藝術家之一
出生年份：1938年
出生地：苗栗通宵
早期：以鄉土主題，如「牛」、「牧童」等雕刻出名
巔峰：融合中國哲學如「太極」等，與「人間系列」並行發展，享譽國內外。
近年：嘗試多元媒材，陶土、海綿、銅、不鏽鋼等。
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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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