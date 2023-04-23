吳可熙自爆「性騷擾內容」雪片般飛來！拍攝一半崩潰大哭躲更衣室
台灣演員、編劇吳可熙，第3度擔任現代婦女基金會倡議大使，呼籲各界「終止性暴力，發聲相挺」。今（23）日，她為「誰是完美被害者—性侵衣物續展」進行導覽，同時提到自己在撰寫電影《灼人秘密》劇本的時候，就收到許多性騷擾的故事內容。
記者黃雅琪/綜合報導
年度廣告中，吳可熙化身焦慮的被害者，被輿論壓得喘不過氣，甚至有一隻手阻止她往前求救。一鏡到底的拍攝手法，讓她當下真實體會受害者的恐懼，一度拍到落淚，吳可熙坦言：「因為情緒很濃烈，我哭到不能自拔，當中有些是很即興的表演，例如我的求救手機被黑衣人弄掉，又或者是突如其來被黑衣人手觸摸到，當下感受很震撼。」她拍完結束後在更衣室宣洩情緒之後，才恢復心情收工離開。
吳可熙分享高中同學經過地下道被色狼襲胸的故事：「我記得她來學校告訴我，我當時很震驚，只能安慰她、陪伴她，我記得她當時也沒有去求助老師或教官，很多人都不知道要怎麼求助。」她很幸運自己沒有遭遇過任何性騷擾的相關經歷。「誰是完美被害者—性侵衣物續展」即日起至5月28日，在陽明交通大學新竹光復校區浩然圖書資訊中心6樓展出，藉由12件衣物與12個真實故事，還原受害者的樣貌與背景。
※【NOWnews 今日新聞
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