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台灣國寶朱銘逝世！回顧70年創作不懈　「太極、人間」享譽國際

▲台灣國寶雕刻大師朱銘驚傳輕生逝世！回顧其70年來創作不懈的傳奇人生，以《太極系列》、《人間系列》享譽國際。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲台灣國寶雕刻大師朱銘驚傳輕生逝世！回顧其70年來創作不懈的傳奇人生，以《太極系列》、《人間系列》享譽國際。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）

記者蕭涵云/綜合報導

台灣國寶雕刻大師朱銘今（23）日疑輕生，驚傳士林住家逝世！享壽85歲。本名朱川泰的朱銘大師，自15歲開始，跟隨雕刻師傅李金川學習雕刻及繪畫，自此邁入雕刻生涯；30歲那年，決心獻身藝術，師承雕刻大師楊英風。回顧70年來創作不懈的傳奇人生，以《太極系列》、《人間系列》享譽國際，成為國際藝壇舉足輕重的亞洲藝術家。

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朱銘曾說，「所謂『無心』，就是沒有經過思考，這是我的主張，在創作中，不必想，也不可以想，則堅守了創作的嚴肅性，因為他不變質。」朱銘，本名朱川泰，1938年誕生於苗栗通霄。15歲開始，跟隨雕刻師傅李金川學習雕刻及繪畫，自此邁入雕刻生涯，並展開長達70年創作不懈的傳奇人生；30歲那年，朱銘更決心獻身於藝術追求，毅然拜入當時的雕刻大師楊英風門下。

▲〈單鞭下勢〉是《太極系列》最著名的作品之一。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲〈單鞭下勢〉是《太極系列》最著名的作品之一。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
朱銘於1976年，在國立歷史博物館舉辦首次個展，便造成空前轟動，各界佳評如潮，使之奠定台灣藝壇地位，更被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。1980年代，朱銘不因此自滿自限，反而愈發努力創作，進入創作巔峰，發展出日後海內外知名的《太極系列》；更與《人間系列》並行發展。同時前往國際藝術重鎮的美國紐約，掌握進軍國際的契機。

《太極系列》淬煉東方哲思，創作蘊含諸多傳統中國美學元素，朱銘捨棄精煉寫實的雕塑技巧，大刀闊斧地以簡潔抽象的運動形體，在虛空中展現重量及速度感，成功開啟自我風格，傳遞忘我的豁達心境，奠定現代雕塑的重要里程碑；該系列以剛柔並濟的〈單鞭下勢〉為太極和諧的上乘佳作。

▲來自於太極拳的「對招」動作，是朱銘《太極系列》相當經典的作品。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲來自於太極拳的「對招」動作，是朱銘《太極系列》相當經典的作品。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲《太極系列─拱門》為《太極系列》的完結。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
▲《太極系列─拱門》為《太極系列》的完結。（圖／翻攝自朱銘美術館官網）
相較於《太極系列》追求精神內涵的深意；同時結合雕塑、裝置與行動藝術的《人間系列》，可說是反映了朱銘對俗世人間形形色色人物的細膩觀察。2000年代，朱銘不只在藝術創作不斷蜕變，更揮灑於木材、陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等多元媒材上。

2007年開始，朱銘的《人間系列》丟除多餘色彩，轉為追求白與黑更純粹的造型世界；2010年，以《人間系列─囚》及《立方體》作品提出新的創作觀，探究人類內心的問題，揭示朱銘創作美學觀之深化。

▲「朱銘美術館」成為朱銘畢生最大的一件作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「朱銘美術館」成為朱銘畢生最大的一件作品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《人間系列》體現朱銘對俗世人間的細膩觀察。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《人間系列》體現朱銘對俗世人間的細膩觀察。（圖／記者蕭涵云攝）

在朱銘長達70年的創作傳奇生涯，早在1987年開始，便逐步地落實「種活藝術種子」的夢想。他從無到有、從荒地到公園，在台灣金山創建了「朱銘美術館」。這座傾注朱銘一生積蓄和12年漫長辛勞的美術館，於1999年正式開幕，成為朱銘畢生最大的一件作品，不只象徵著藝術家對社會的付出與回饋，如今更成為世人懷念並親近大師的所在。

▲朱銘生平小檔案。（圖／NOWnews製作）
▲朱銘生平小檔案。（圖／NOWnews製作）
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