台灣國寶朱銘逝世！回顧70年創作不懈　「太極、人間」享譽國際

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朱銘於1976年，在國立歷史博物館舉辦首次個展，便造成空前轟動，各界佳評如潮，使之奠定台灣藝壇地位，更被視為1970年代台灣鄉土運動的象徵。1980年代，朱銘不因此自滿自限，反而愈發努力創作，進入創作巔峰，發展出日後海內外知名的《太極系列》；更與《人間系列》並行發展。同時前往國際藝術重鎮的美國紐約，掌握進軍國際的契機。
《太極系列》淬煉東方哲思，創作蘊含諸多傳統中國美學元素，朱銘捨棄精煉寫實的雕塑技巧，大刀闊斧地以簡潔抽象的運動形體，在虛空中展現重量及速度感，成功開啟自我風格，傳遞忘我的豁達心境，奠定現代雕塑的重要里程碑；該系列以剛柔並濟的〈單鞭下勢〉為太極和諧的上乘佳作。
相較於《太極系列》追求精神內涵的深意；同時結合雕塑、裝置與行動藝術的《人間系列》，可說是反映了朱銘對俗世人間形形色色人物的細膩觀察。2000年代，朱銘不只在藝術創作不斷蜕變，更揮灑於木材、陶土、海綿、青銅、不鏽鋼等多元媒材上。
2007年開始，朱銘的《人間系列》丟除多餘色彩，轉為追求白與黑更純粹的造型世界；2010年，以《人間系列─囚》及《立方體》作品提出新的創作觀，探究人類內心的問題，揭示朱銘創作美學觀之深化。
在朱銘長達70年的創作傳奇生涯，早在1987年開始，便逐步地落實「種活藝術種子」的夢想。他從無到有、從荒地到公園，在台灣金山創建了「朱銘美術館」。這座傾注朱銘一生積蓄和12年漫長辛勞的美術館，於1999年正式開幕，成為朱銘畢生最大的一件作品，不只象徵著藝術家對社會的付出與回饋，如今更成為世人懷念並親近大師的所在。
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