動力火車唱到一半！顏志琳喊「想上廁所」 尤秋興傻眼：可封麥了
動力火車一連兩天在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，今（23）日迎來演唱會第二日，動力火車繼續逗樂粉絲，顏志琳甚至還在演唱會進行中，突然表示想要上廁所，讓搭檔尤秋興當場傻眼，幸好只是「假動作」。而尤秋興也展現幽默感，提到夢想達成，可以封麥了。
記者吳雨婕/台北報導
唱完〈繼續轉動〉，動力火車感謝今天來的粉絲，接著開玩笑說：「昨天來看的朋友，可以先走了。」後來尤秋興趕緊正經的表示：「出道到現在很多人支持動力火車，每一次站在舞台上，都感到非常光榮。」沒想到隨即被顏志琳吐槽：「可是你剛剛沒有唱對，不專業欸！」尤秋興解釋：「其實我們常常講說，我們忘詞第二名，第一名是周華健，我們找一天跟周華健看誰唱錯比較多。我們腦袋不靈光，記得的東西容易忘記，剛剛唱錯了兩句，可以扣20塊。」
〈莫忘初衷〉一曲唱畢，尤秋興走向延伸舞台，想與搖滾區粉絲近距離互動，走著走著發現顏志琳沒跟上，下一秒顏志琳突然在後方表示：「我想上廁所一下欸！」隨即又表示自己只是開玩笑，讓尤秋興傻眼，接著尤秋興展現幽默感，笑說：「我以前有個夢想，是可以站在台上，讓台下的人很瘋狂，現在成就達成了，大概就可以封麥了。」