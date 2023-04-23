影后周迅為「奪回真愛」！特別飛抵台灣對朱銘《撒嬌》
台灣著名雕刻家朱銘，昨（22）日晚間在台北市士林區家中逝世，享壽85歲。朱銘生前於1999年創立朱銘美術館，佔地約11甲，是台灣最大的戶外美術館。電影《撒嬌女人最好命》香港導演彭浩翔也相中此處，還特別帶著3金大滿貫影后周迅與劇組飛來台灣取景。
記者黃雅琪/綜合報導
由周迅與黃曉明主演的電影《撒嬌女人最好命》，劇情講述女漢子張慧（周迅飾）從大學時期開始就暗戀同學恭志強（黃曉明飾），但恭志強一直都把她當最好的兄弟；在一次出差，恭志強遇見台灣撒嬌女蓓蓓（隋棠飾）陷入熱戀。張慧為了奪回真愛，接受好姊妹阮美（謝依霖飾）的調教。
電影中不擅長撒嬌的周迅，相當著迷於藝術家朱銘的雕刻作品，因此導演彭浩翔決定帶著劇組飛抵台灣拍攝朱銘美術館。在電影後半段，周迅沉浸在朱銘「太極系列－單鞭下勢」作品旁，腦中想著朱銘雕刻時的快速刀法，對比自己在愛情上的猶豫不決。導演彭浩翔認為，在香港交易廣場、中國銀行大廈、海港城、香港演藝學院、香港中文大學等處，都能看見朱銘的作品，所以朱銘對香港人而言相當熟悉。
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