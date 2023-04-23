建構數位韌性！唐鳳：因應專制國家威脅、保護民主和自由

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駐斯洛伐克代表李南陽指出，台灣樂意也願意協助斯國政府捍衛民主、資訊透明及反貪腐決心，同時彰顯台灣對烏克蘭的支持，台灣的目標是透過科技加強人權和民主來實現「全民數位韌性」，呼籲理念相近夥伴共同展現民主的堅韌精神。
唐鳳致詞指出，俄羅斯非法侵略烏克蘭震撼世界，在民主夥伴適應新秩序、致力推動數位韌性過程中，台灣身為可靠的夥伴，去年與斯洛伐克等共約60國共同簽署「未來網際網路宣言」（A Declaration for the Future of the Internet），宣言提到以價值為基礎相互合作，理念相近的各個國家，共同承諾將網際網路打造成保障人權、自由和互信的韌性建設。
唐鳳表示，面對進步、安全和參與之間的競爭時，必須考慮設立集體智能機制，以共同開發革新技術，透過充分討論所獲得的解決方案，不僅能促進公民參與，更能有效緩解意見極端化，這就是民主國家邁向反腐敗道路的基本要素。
唐鳳強調，準確的新聞報導是民主基石，數位素養更需有見識和辨別力的公民。台灣是韌性之島，在面對專制國家威脅下，核心任務之一是要建構台灣的數位韌性，面對各種攻擊和威脅加強應變，以保護台灣得來不易的民主和自由生活方式。（編輯：林克倫）1120423