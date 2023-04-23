外交部：法國參議院副議長李察　24日率團訪台

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外交部說，此行是李察在2015年、2018年及2021年之後第4度率團訪台，並接續法國國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）上週率團訪台，成為代表法國民意的參議院與國民議會首次接連組團訪台，彰顯台法深厚友誼。
外交部指出，在俄烏戰爭未歇，中國對台文攻武嚇不斷，企圖破壞印太地區和平穩定之際，訪團接力來訪向國際社會傳達台法同為民主陣營一份子、齊心守護共享價值的重要訊息。
外交部表示，李察將晉見蔡總統，拜會行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳及地方政府與政黨等政要，並接受游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，就台海等印太地區地緣政治情勢、台灣民主人權價值、台法經貿及半導體合作等議題交換意見。
訪團也將赴宜蘭、台南參訪台灣重要經濟文化建設，深入了解台灣民主社會的活力與脈動。
外交部指出，李察是法國政壇重量級人物，也是台灣老朋友。李察於2021年5月凝聚法國參議院跨黨派友台力量，以壓倒性票數通過「支持台灣參與國際組織工作決議」，創下法國參議院通過友台決議案首例。李察也致力於推動台法國會交流建制化，前次訪台更獲蔡總統頒贈「特種大授卿雲勳章」，表彰及感謝他不斷為推進及拓展台法關係深化友好的努力。（編輯：蘇志宗）1120423