動力火車與天團主唱「親密關係」曝光！尤秋興霸氣嗆：你們請不起
動力火車一連兩天在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛世界巡迴演唱會」台北安可場，今（23）日迎來演唱會第二日，邀來告五人擔任嘉賓，尤秋興在台上曝光與告五人雲安是遠房親戚，雲安算是他的外甥，告五人在現場邀請動力火車來當他們高雄演唱會的嘉賓，卻遭動力火車嗆聲：「你們請不起！」
記者吳雨婕/台北報導
動力火車唱到〈忠孝東路走九遍〉中間段落時，告五人驚喜從後方升降台登場，一曲合作結束後，動力火車對告五人說：「你們越來越紅欸，昨天來一個大牌，今天又來一個大牌，你們比我們受歡迎欸！」接著尤秋興自爆其實與告五人的雲安有「特別的關係」，「雲安算是我的外甥，很訝異吼，這麼高、這麼白、這麼帥竟然是我的親戚。」
不過雲安因為太緊張，竟對著尤秋興喊「志琳哥」，讓尤秋興忍不住打趣：「當著我的面喊志琳哥？」而後尤秋興透露，一次與雲安吃飯時，雲安提到奶奶認識他，「我打電話給我媽媽，我們算是遠親，有血緣關係，他算是我的後輩，但你還是叫我秋興哥比較好。」告五人也趁此機會邀請動力火車擔任他們高雄演唱會嘉賓，沒想到尤秋興想都沒想，開玩笑回絕：「你們請不起。」讓告五人立即向所屬的經紀公司相信音樂求救，雙方一來一往有趣互動，逗樂全場歌迷。
昨天演唱會動力火車邀來林俊傑當嘉賓，林俊傑立刻表示要替他們寫一首歌，今天也不例外，尤秋興不忘趁機「揩油」提出要求：「有一件事完成，我們就願意當你們的嘉賓，你們幫我們寫一首歌，這樣我們的專輯就可以很快發行了。」雲安也立刻答應：「我們現在宣布，我們會幫動力火車寫歌！」