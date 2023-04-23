鼓鼓見五月天就緊張！阿信一個眼神就有安全感 「變成我們了」
鼓鼓呂思緯近來帶著新專輯前往香港，昨（22）日先是在五月天「好好好想見到你」擔任開場嘉賓，今（23）日特別舉辦見面會見見香港歌迷，為了能見到更多歌迷，從澎湖回到台北後，隨即出發香港，行程馬不停蹄。鼓鼓在見面會上，與粉絲分享在五月天演唱會上，即興與師兄阿信合唱的點滴，直呼：「師兄的眼神給我很大的安全感。」
記者吳雨婕/綜合報導
在演唱到〈當我變成我們〉時，鼓鼓把MV劇中和宋芸樺的定情物「扶桑花」分送給歌迷。鼓鼓也分享了，昨天他擔任完五月天演唱會開場嘉賓後，也留下來看演唱會，在點歌趴時原本他想點首五月天的歌〈愛情的模樣〉，反被師兄點歌，現場阿信即興和鼓鼓合唱〈當我變成我們〉，也難不倒師兄，與師兄對唱鼓鼓不緊張，他說：「我以前看到師兄會超級緊張，但在和師兄唱〈當我變成我們〉時，我完全不緊張，師兄陪我唱這首歌，師兄眼神給我很大的安全感，好像真的我和師兄變成我們了，今天希望在大家面前唱這首，這首歌在寫你們，希望也能變成我們。」浪漫告白歌迷並加碼演唱〈繽紛了每一天〉，以及應歌迷要求清唱〈跪了〉、〈老實情人〉，最後歌迷大喊「生日快樂」提前祝他生日。
不管是在演唱會擔任開場嘉賓或是見面會，鼓鼓都會準備了不同演出，在見面會上充滿甜蜜氛圍，在五月天的開場嘉賓演出，先是演唱〈為愛而愛〉、〈當我變成我們〉浪漫開場，他說：「昨天一下飛機看到我的歌迷，這幾年我花很多時間思考為什麼持續做音樂、發社群，那是因為我放不下大家，有一種感情就是這樣，閉上眼會想到彼此一切，所以我寫出了〈當我變成我們〉這首歌。」