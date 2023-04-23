朱銘辭世！太極系列廣為人知 單一作品「成交價達8千萬」
台灣國寶級雕刻家朱銘今傳辭世，細數朱銘創作過的雕塑中，最廣為人知的是太極系列，尤其是大尺寸作品，但數量屈指可數，高度超過250cm的僅12件。2020年10月在中國嘉德（香港）中，當時最巨型的朱銘作品「太極系列：雲手、轉身踢腿（一組兩件）」銅雕雕塑，以港幣1119萬，約台幣4080萬成交，是該場中最高價作品，也是朱銘所有作品中難得的「對打」，即兩件式作品，以雲手、轉身踢腿兩個動作，完整闡述太極的箇中精髓。
記者葉盛耀/綜合報導
同時也是繼2010年在羅芙奧台北秋季拍賣會以台幣8千224萬元賣出銅雕作品「太極系列─單鞭下勢」後，又一高價紀錄。從1970年代後期開始，朱銘即雕刻過多件「太極系列-單鞭下勢」，名稱雖然相同，但其質料、神態等皆略有不同，氣勢各有千秋。也因此，「單鞭下勢」無疑是朱銘「太極系列」作品中最為人所熟悉的造型。
而近兩年的交易中，也有比較高價的相對小幅之作品，像是羅芙奧台北2022春季拍賣會時，一座銅雕「太極系列」成交價為台幣288萬元；另，羅芙奧台北2021春季拍賣會時，木雕「太極系列—拱門」的成交價為新台幣504萬。
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