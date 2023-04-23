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85歲國寶朱銘久病輕生！每6人就1位老年憂鬱：2現象示警

▲國寶級藝術大師朱銘疑似久病厭世輕生，享壽85歲。（圖／朱銘美術館）
▲國寶級藝術大師朱銘疑似久病厭世輕生，享壽85歲。（圖／朱銘美術館）

記者周淑萍/綜合報導

台灣國寶級雕刻藝術大師朱銘驚傳死訊，據了解，昨（22）日晚間10點多，於北市士林住家內輕生，緊急通報警消趕抵後，已氣絕，據傳，朱銘近年身體狀況不佳，飽受慢性病之苦，疑似久病厭世輕生，享壽85歲。

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台灣步入超高齡化的社會，人口快速老化，憂鬱症成為常見的精神疾病，根據國家衛生研究院於發表《高齡憂鬱症照護的瓶頸》 中顯示，老年憂鬱症盛行率為16.1%，大約每6位長者即有1位患憂鬱症。 

▲腦中風、巴金森氏病、癲癇、及老人失智症等腦病變，常導致或合併產生智能異常狀態。（示意圖／取自Pexels）
▲醫療技術持續，但活得越久就會越快樂嗎？據研究，台灣每6的長輩就有1位是憂鬱症患者，該如何快樂迎接超高齡化的社會是目前的課題。（示意圖／取自Pexels）
根據國家衛生研究院在「高齡憂鬱症照護的瓶頸」的報告指出，高達83%中高齡憂鬱症狀患者覺得就醫便利，卻只有27%的患者尋求醫師治療，最終僅11%的患者得到有效的治療，顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低的狀況。絕大多數未尋求治療的原因，可能來自於對憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症是需要治療的、或是擔心汙名化。

此外，據衛生福利部於2022年6月公布《全國自殺死亡資料統計》資料顯示，65歲以上長者的自殺死亡率，連續15年位居所有年齡層之冠，顯示出醫療科技的進步，雖然讓人類平均壽命延長，長者卻活得不快樂，讓結束生命成為選項之一。　

楊聰才身心診所楊聰財醫師之前曾經公開提醒，如果家中老年人，有話越來越少、情緒低落等現象，可能就是老人憂鬱症，這時家人必須多一點關心，讓長輩知道有人支持可以感受到溫暖。

且在初期容易有失眠狀況，身體不適容易造成情焦慮情緒，導致自律神經失調，許多身體疾病也跟著產生，例如：心悸、胸悶、喘不過氣、身體忽冷忽熱、腸胃不舒服等，如果家中長輩有出現類似狀況，應該鼓勵積極就醫治療。

▲朱銘小檔案
 
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