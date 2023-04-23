85歲國寶朱銘久病輕生！每6人就1位老年憂鬱：2現象示警

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根據國家衛生研究院在「高齡憂鬱症照護的瓶頸」的報告指出，高達83%中高齡憂鬱症狀患者覺得就醫便利，卻只有27%的患者尋求醫師治療，最終僅11%的患者得到有效的治療，顯示台灣中高齡憂鬱症就醫率偏低的狀況。絕大多數未尋求治療的原因，可能來自於對憂鬱症認知不足、不清楚憂鬱症是需要治療的、或是擔心汙名化。
此外，據衛生福利部於2022年6月公布《全國自殺死亡資料統計》資料顯示，65歲以上長者的自殺死亡率，連續15年位居所有年齡層之冠，顯示出醫療科技的進步，雖然讓人類平均壽命延長，長者卻活得不快樂，讓結束生命成為選項之一。
楊聰才身心診所楊聰財醫師之前曾經公開提醒，如果家中老年人，有話越來越少、情緒低落等現象，可能就是老人憂鬱症，這時家人必須多一點關心，讓長輩知道有人支持可以感受到溫暖。
且在初期容易有失眠狀況，身體不適容易造成情焦慮情緒，導致自律神經失調，許多身體疾病也跟著產生，例如：心悸、胸悶、喘不過氣、身體忽冷忽熱、腸胃不舒服等，如果家中長輩有出現類似狀況，應該鼓勵積極就醫治療。
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