菲總統接見秦剛 菲媒：有意解決南海爭端、駐菲大使爭議言論
前一天在上海聲稱台灣「收回來就絕不再失去」的中國國務委員兼外交部長秦剛，昨（22）日在馬尼拉會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr），並承諾北京會致力於解決與菲律賓的南海分歧，同時中國官媒《新華社》報導提到，小馬可仕稱「台灣問題是中國內政」，菲國會恪守一中政策，將堅持戰略獨立，不偏向任何一方。
國際中心楊智傑／綜合報導
印太地區的戰略優勢令美國、中國兩大強權國家無法忽視，菲律賓為此安排了與雙方領袖的一連串會議，菲律賓總統小馬可仕昨日在馬尼拉與外長馬納羅（EnriqueManalo）會見中國外交部長秦剛，小馬可仕指出，秦剛的造訪有助兩國討論南海相關分歧的細節，有助於持續發展彼此關係。
《菲律賓通訊社》指出，小馬可仕認為與秦剛的會晤有助於解決兩國之間的誤會，儘管並未直接言明，但這可能是指中國駐菲大使黃溪連上週指控菲律賓新增4處對美軍開放權限又鄰近台灣的據點、建議馬尼拉別「火上加油」考慮15萬名菲律賓移工的言論爭議。
此外，在秦剛與馬納羅的雙邊會談中，這名菲律賓外長強調如今的南海分歧並不是菲中關係的全部，還稱這些分歧不應妨礙雙邊尋求方法予以有效管理，他提到南海爭議影響許多菲律賓漁民的權利，受到南海事件和行動影響，這些漁民的生計受到了迫害。
菲律賓外交部也發表聲明提到，馬納羅部長重申菲律賓遵守「一中政策」，同時對台灣海峽不斷升級的緊張局勢表達擔憂；中國官媒《新華社》則稱「小馬可仕認為台灣問題是中國內政」，並在報導指出菲律賓承諾將一如既往地恪守一中政策，菲律賓將堅持獨立自主，不選哪一邊站隊。