大甲媽祖遶境！陳斐娟鑽神轎「容光煥發」 揪主播發3000份發財金
疫情解封後，2023大甲媽祖遶境進香盛大登場，今年人潮多過往年，今（23）日三立iNEWS財經台由台長陳斐娟和總監王志郁，帶領主播黃倩萍、高毓璘，參與了大甲媽祖進香遶境的第三天行程，iNEWS財經台偕同聲寶公司總經理許經朝，在彰化北斗太子宮前，設立攤位發給香客3000份發財金和飲用水，祈求媽祖保佑三立財經iNEWS收視長紅，一行人還和香客一起排隊等神轎，人生第一次「鑽大甲媽轎底」，眾人大呼好感動。
記者羅凌筠/綜合報導
三立財經iNEWS一行人清晨5點搭遊覽車就從台北出發，台長陳斐娟帶領大家搭乘遊覽車，「和大甲媽相約不可以遲到，4點就起床，我是人生第一次走進隨香的人群，感受很真實的人情味。」主播王志郁參與採訪播報大甲媽進香遶境已經20年，今年特別請同仁們一起跟大甲媽走一段，她說：「我進三立第一年就被指派跟著大甲媽進香隨行採訪，之後每年都到，大家每次問我心得，我覺得自己走一次的感受最真實。」
黃倩萍和高毓璘兩位主播，同樣是大甲媽進香遶境隨行的人生初體驗，黃倩萍說：「我隨機問幾位媽媽，都說隨行是幫家人祈福，攝影棚裡看到的感動畫面，今天都出現在眼前。」高毓璘說：「我們空手來，但得到很多熱情民眾給的補給品，希望女神保佑大家平安。」所有人也在路途中排隊跪等神轎，但大甲媽神轎從頭頂經過的那一刻，眾人大呼很感動，主播們都說「覺得整個人容光煥發」。