PLG／林書豪轟50分大三元有多誇張？詹皇也不曾做到過！NBA僅15次

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「50分的大三元，我不知道有沒有人曾經達到過這個數據，在其他任何地方，或許LeBron James？」林書緯直言林書豪今天的表現非常誇張，也有點扼腕的表示，自己因為抽筋，而沒辦法打完整場比賽，有些可惜。
而林書豪聽到弟弟的說法，則是謙虛的表示，「我等下跟他去吃飯時會罵他，因為你不能把我放在和LeBron同等的光環裡，這會給我太多壓力．．．我不知道，但千萬不要把我跟LeBron放在一起。」
本賽季NBA僅有一人達成50分大三元以上的數據，那就是Luka Doncic，他在2022年12月28日對上紐約尼克的比賽，得到60分21籃板10助攻。
千禧年的話，James Harden生涯達成了5次(史上最多)，Russell Westbrook達成3次。要在更之前的話，則要來到遙遠的1975年之前了，Kareem Abdul-Jabbar拿到過1次，Wilt Chamberlain和Elgin Baylor拿到過2次，Richie Guerin拿到過1次。
NBA歷史上只有15次「50分大三元」，總共7名球員曾經做到過。不過，「詹皇」LeBron James生涯並沒有拿到過50分大三元。
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