黃安終於承認錯誤！「一隻眼瞎掉」懺悔：今後誠實做人

啦啦隊女神爆經典賽輸球「跟老公躺床」！揭私下互動：已經盡力了

▲統一獅啦啦隊女孩艾璐，WBC經典賽被淘汰後，老公胡智爲在床上的互動與情境，接受無法去日本東京的事實。（圖／翻攝艾璐IG）
▲統一獅啦啦隊女孩艾璐，WBC經典賽被淘汰後，老公胡智爲在床上的互動與情境，接受無法去日本東京的事實。（圖／翻攝艾璐IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

統一獅啦啦隊Uni-Girls成員艾璐與球員老公「大哥」胡智爲結婚1年多，成為中華職棒最閃的明星夫妻檔，而在今年3月WBC經典賽，夫妻倆也以不同的身分雙雙入圍中華隊，再次掀起球迷熱議。近日，艾璐就在YouTube上透露，WBC確定被淘汰後，夫妻倆私底下的互動與心境，讓粉絲感到相當不捨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經典賽落幕1個多月後，艾璐和胡智爲就在YouTube頻道上現身，一一回答粉絲們的問題，夫妻倆坦言，中華隊被淘汰真的非常可惜，艾璐表示，其實已經有日本朋友在東京買好票，等著他們中華隊到來，而胡智爲則說，「本來應該是有機會的，能到日本去比賽，但大家都已經盡力了！」

胡智爲表示，輸贏都是比賽的一部分，當然是自己消化吸收去做檢討，平常是不會把輸球情緒帶回家的人，而家裡就是避風港，回到家可以讓他冷靜、沉思。不過艾璐提到，在輸掉古巴那場比賽後，她只記得，「我們兩個是有在床上休息了一陣子，躺著都不講話，看著天花板」，冷靜彼此的情緒，接受被淘汰的事實。

▲艾璐與胡智爲坦言，中華隊被淘汰非常可惜，當下還是得冷靜去面對，以接受這項事實。（圖／翻攝艾璐IG）
▲艾璐與胡智爲坦言，中華隊被淘汰非常可惜，當下還是得冷靜去面對，以接受這項事實。（圖／翻攝艾璐IG）
有趣的是，胡智爲還提到，對他來說經典賽最辛苦的地方在於「調整」，必須要提早開機準備好比賽，可是在這段期間，老婆常常不在身邊，很多事情都要自己處理，而艾璐也在一旁甜笑，「知道老婆的重要性了吧！」所幸，老婆在他集訓期間，還是會抽空南下找他，陪他放鬆休息。

影片曝光後，許多粉絲都來留言加油打氣，「WBC辛苦惹！謝謝你們為中華隊帶來精彩的比賽和表演」、「明年12強還是要靠大哥」、「加油～身為喵迷真幸福！」、「這部影片兩個人的互動好可愛，今年在統一好成績要延續喔」、「真的很喜歡看大哥大嫂互動」、「可愛！有夠閃，好喜歡你們的互動，很自然。」

▲艾璐與老公胡智爲結婚後，以不同的身分入選中華隊，為台灣棒球效力。（圖／翻攝艾璐IG）
▲艾璐與老公胡智爲結婚後，以不同的身分入選中華隊，為台灣棒球效力。（圖／翻攝艾璐IG）

李多慧席捲台灣！韓媒點「啦啦隊蓋過球賽」戰翻　女神親自回應了

籃籃突淚灑現場！提到經典賽狂飆淚　哭喊：已經到了極限

難忘經典賽！啦啦隊女神「敬禮掉淚」：不要放棄就有希望

專訪／第1次上胡瓜節目就被簽約！啦啦隊女孩吐幸運契機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀