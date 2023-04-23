啦啦隊女神爆經典賽輸球「跟老公躺床」！揭私下互動：已經盡力了
統一獅啦啦隊Uni-Girls成員艾璐與球員老公「大哥」胡智爲結婚1年多，成為中華職棒最閃的明星夫妻檔，而在今年3月WBC經典賽，夫妻倆也以不同的身分雙雙入圍中華隊，再次掀起球迷熱議。近日，艾璐就在YouTube上透露，WBC確定被淘汰後，夫妻倆私底下的互動與心境，讓粉絲感到相當不捨。
記者詹鎰睿/綜合報導
經典賽落幕1個多月後，艾璐和胡智爲就在YouTube頻道上現身，一一回答粉絲們的問題，夫妻倆坦言，中華隊被淘汰真的非常可惜，艾璐表示，其實已經有日本朋友在東京買好票，等著他們中華隊到來，而胡智爲則說，「本來應該是有機會的，能到日本去比賽，但大家都已經盡力了！」
胡智爲表示，輸贏都是比賽的一部分，當然是自己消化吸收去做檢討，平常是不會把輸球情緒帶回家的人，而家裡就是避風港，回到家可以讓他冷靜、沉思。不過艾璐提到，在輸掉古巴那場比賽後，她只記得，「我們兩個是有在床上休息了一陣子，躺著都不講話，看著天花板」，冷靜彼此的情緒，接受被淘汰的事實。
有趣的是，胡智爲還提到，對他來說經典賽最辛苦的地方在於「調整」，必須要提早開機準備好比賽，可是在這段期間，老婆常常不在身邊，很多事情都要自己處理，而艾璐也在一旁甜笑，「知道老婆的重要性了吧！」所幸，老婆在他集訓期間，還是會抽空南下找他，陪他放鬆休息。
影片曝光後，許多粉絲都來留言加油打氣，「WBC辛苦惹！謝謝你們為中華隊帶來精彩的比賽和表演」、「明年12強還是要靠大哥」、「加油～身為喵迷真幸福！」、「這部影片兩個人的互動好可愛，今年在統一好成績要延續喔」、「真的很喜歡看大哥大嫂互動」、「可愛！有夠閃，好喜歡你們的互動，很自然。」